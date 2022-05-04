https://sputnik-georgia.ru/20220504/turizm-v-gruzii-vyros-pochti-v-tri-raza-266417091.html

Туризм в Грузии вырос почти в три раза

Туризм в Грузии вырос почти в три раза

Показатели туризма восстановлены на 37,7% по сравнению с допандемийным 2019 годом 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T14:35+0400

2022-05-04T14:35+0400

2022-05-04T14:44+0400

туризм

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в апреле приняла 244,3 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 37,7%.По данным ведомства, из общего числа визитов, 182,4 тысячи были туристическими, что на 140,5% больше, чем в апреле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 52,3%.В целом за первые четыре месяца с начала года Грузию посетили 820,8 тысячи международных путешественников, что на 272,3% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Показатели восстановлены на 36,2% по сравнению с периодом до пандемии.Какие перспективы у экономики Грузии – оценка инвесткомпании>>Из общего числа визитов с начала года, 642,3 тысячи были туристическими, что на 233,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель 2019 года восстановлен на 52,2%.Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.В 2019 году страну посетили более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Премьер положительно оценил рост экономики Грузии>>Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем годом ранее. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.

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туризм, грузия, экономика