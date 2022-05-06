https://sputnik-georgia.ru/20220506/chto-my-edim-v-gruzii-izyali-pochti-poltonny-somnitelnogo-shokolada-266485374.html

Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада

Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада

В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T20:22+0400

2022-05-06T20:22+0400

2022-05-06T20:22+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/06/266485349_0:147:3025:1849_1920x0_80_0_0_aa3c1c381e1936c454f0bf2ac2426279.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сомнительную партию шоколада Kinder изъяли из продажи сотрудники Национального агентства Грузии продовольствия.Агентство 28 апреля с помощью системы быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) получило новое сообщение о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах, производимых бельгийской компанией Ferrero.Сотрудники Национального агентства незамедлительно отреагировали на сообщение. 29 апреля инспекторы осуществили неплановое инспектирование в компании "Биди-компани", указанной в сообщении и занимающейся импортом. Инспекторы отправились на склад компании, расположенный на окраине Тбилиси, и опечатали 472 килограмма партии Kinder SCHOKOBONS.Что мы едим: в детском шоколаде нашли сальмонеллу? >>Сотрудники агентства продолжают искать конкретные партии данного продукта для того, чтобы полностью изъять их с рынка.В агентстве также отметили, что проверка показала, что партия KINDER SORPRESA MAXI, срок годности которой 25.07.2022, полностью реализована. Описание продукции: KINDER SORPRESA MAXI KINDER SORPRESA MAXI K2, 5X12 PIECE CHRISTMAS, номер партии L301R03/09.Агентство продовольствия Грузии призывает потребителей не использовать продукцию из данной партии.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого Ferrero.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии