https://sputnik-georgia.ru/20220506/chto-my-edim-v-gruzii-izyali-pochti-poltonny-somnitelnogo-shokolada-266485374.html
Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада
Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада
В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T20:22+0400
2022-05-06T20:22+0400
2022-05-06T20:22+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сомнительную партию шоколада Kinder изъяли из продажи сотрудники Национального агентства Грузии продовольствия.Агентство 28 апреля с помощью системы быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) получило новое сообщение о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах, производимых бельгийской компанией Ferrero.Сотрудники Национального агентства незамедлительно отреагировали на сообщение. 29 апреля инспекторы осуществили неплановое инспектирование в компании "Биди-компани", указанной в сообщении и занимающейся импортом. Инспекторы отправились на склад компании, расположенный на окраине Тбилиси, и опечатали 472 килограмма партии Kinder SCHOKOBONS.Что мы едим: в детском шоколаде нашли сальмонеллу? >>Сотрудники агентства продолжают искать конкретные партии данного продукта для того, чтобы полностью изъять их с рынка.В агентстве также отметили, что проверка показала, что партия KINDER SORPRESA MAXI, срок годности которой 25.07.2022, полностью реализована. Описание продукции: KINDER SORPRESA MAXI KINDER SORPRESA MAXI K2, 5X12 PIECE CHRISTMAS, номер партии L301R03/09.Агентство продовольствия Грузии призывает потребителей не использовать продукцию из данной партии.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого Ferrero.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада
В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сомнительную партию шоколада Kinder изъяли из продажи сотрудники Национального агентства Грузии продовольствия.
Агентство 28 апреля с помощью системы быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) получило новое сообщение о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах, производимых бельгийской компанией Ferrero.
Сотрудники Национального агентства незамедлительно отреагировали на сообщение. 29 апреля инспекторы осуществили неплановое инспектирование в компании "Биди-компани", указанной в сообщении и занимающейся импортом. Инспекторы отправились на склад компании, расположенный на окраине Тбилиси, и опечатали 472 килограмма партии Kinder SCHOKOBONS.
Сотрудники агентства продолжают искать конкретные партии данного продукта для того, чтобы полностью изъять их с рынка.
В агентстве также отметили, что проверка показала, что партия KINDER SORPRESA MAXI, срок годности которой 25.07.2022, полностью реализована. Описание продукции: KINDER SORPRESA MAXI KINDER SORPRESA MAXI K2, 5X12 PIECE CHRISTMAS, номер партии L301R03/09.
Агентство продовольствия Грузии призывает потребителей не использовать продукцию из данной партии.
Национальное агентство продовольствия Грузии получило подобное сообщение и 7 апреля этого года. Инспекторы незамедлительно приступили к работе, однако тогда они не нашли подозрительной партии данного продукта.
В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого Ferrero.