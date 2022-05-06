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Гамкрелидзе: Церцвадзе не покинет свою должность
Гамкрелидзе: Церцвадзе не покинет свою должность
На днях в СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе уходит в отставку 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T14:48+0400
2022-05-06T14:48+0400
2022-05-06T14:48+0400
амиран гамкрелидзе
грузия
новости
общество
георгий церцвадзе
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не покинет занимаемую должность, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.На днях в СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе уходит в отставку. Далее последовало заявление самого Церцвадзе, который признал, что действительно думает об уходе с работы. Причина – он оскорблен из-за обвинений и клеветы, высказанных в его адрес.Главный эпидемиолог Грузии подчеркнул, что Церцвадзе является одним из выдающихся врачей Грузии.В своем заявлении Церцвадзе выразил негодование в связи с тем, что его обвинили в участии присвоения 1 млрд лари, выделенного на управление COVID-19. По словам Церцвадзе, в течение всей пандемии его доходы не возросли ни на 1 лари. Более того, он даже не получал ту надбавку к зарплате, которая выделялась для работы с ковид-пациентами.Главный инфекционист Грузии назвал причину возможного ухода с должности >>>Церцвадзе выразил сожаление и в связи с тем, что часть общества старается обвинить его и еще некоторых медиков в плохом управлении ковид-пациентов, в манипуляции количеством больных и коек и другом.Тенгиз Церцвадзе – глава Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, где в феврале 2020 года приняли первых пациентов с коронавирусом. Именно Церцвадзе сразу же после появления первых случаев коронавируса власти поручили разработать протокол лечения инфицированных.Церцвадзе еще в советское время начал карьеру в области иммунологии с борьбой с ВИЧ/СПИДом и основал Центр исследования СПИДа. Он сыграл важную роль в разработке первой в мире программы искоренения гепатита С, начавшейся в 2015 году.Благодаря программе, у граждан Грузии появилась возможность лечиться дорогостоящими лекарствами американской фармацевтической компании "Гилеад" ("Gilead Sciences").
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амиран гамкрелидзе, грузия, новости, общество, георгий церцвадзе
Гамкрелидзе: Церцвадзе не покинет свою должность
На днях в СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе уходит в отставку
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не покинет занимаемую должность, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
На днях в СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе уходит в отставку. Далее последовало заявление самого Церцвадзе, который признал, что действительно думает об уходе с работы. Причина – он оскорблен из-за обвинений и клеветы, высказанных в его адрес.
"Мы постоянно с ним на связи, общались и после этого заявления. Думаю, что этот вопрос решен. Он не покинет должность. Он настолько большой патриот своей страны, дела и системы, что не думаю, чтобы он принял такое решение", – сказал Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог Грузии подчеркнул, что Церцвадзе является одним из выдающихся врачей Грузии.
В своем заявлении Церцвадзе выразил негодование в связи с тем, что его обвинили в участии присвоения 1 млрд лари, выделенного на управление COVID-19. По словам Церцвадзе, в течение всей пандемии его доходы не возросли ни на 1 лари. Более того, он даже не получал ту надбавку к зарплате, которая выделялась для работы с ковид-пациентами.
Церцвадзе выразил сожаление и в связи с тем, что часть общества старается обвинить его и еще некоторых медиков в плохом управлении ковид-пациентов, в манипуляции количеством больных и коек и другом.
Тенгиз Церцвадзе – глава Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, где в феврале 2020 года приняли первых пациентов с коронавирусом. Именно Церцвадзе сразу же после появления первых случаев коронавируса власти поручили разработать протокол лечения инфицированных.
Церцвадзе еще в советское время начал карьеру в области иммунологии с борьбой с ВИЧ/СПИДом и основал Центр исследования СПИДа. Он сыграл важную роль в разработке первой в мире программы искоренения гепатита С, начавшейся в 2015 году.
Благодаря программе, у граждан Грузии появилась возможность лечиться дорогостоящими лекарствами американской фармацевтической компании "Гилеад" ("Gilead Sciences").