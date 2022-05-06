https://sputnik-georgia.ru/20220506/glavnyy-epidemiolog-gruzii-vystupaet-za-izuchenie-raboty-medsfery-v-period-pandemii-266481686.html

Главный эпидемиолог Грузии выступает за изучение работы медсферы в период пандемии

Главный эпидемиолог Грузии выступает за изучение работы медсферы в период пандемии

Будут проверены все клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, отмечают в Минздраве. 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T18:20+0400

2022-05-06T18:20+0400

2022-05-06T18:20+0400

грузия

общество

новости

министерство здравоохранения грузии

зураб азарашвили

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Все, что происходило в течение последних двух пандемических лет, должно быть изучено, считает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Так Гамкрелидзе ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает заявление министра здравоохранения о том, что во время управления коронавирусом выделенные суммы были потрачены нецелесообразно.По его словам, ошибку всегда можно найти, тем более что страна уже два года стоит перед большим вызовом. Главный эпидемиолог отметил, что нужно быть благодарными врачам, которые столько времени стоят на передовом фронте."Конечно, все должно быть изучено, что происходило за эти два года, если где-то была погрешность, должна последовать и реакция", - отметил Гамкрелидзе.Гамкрелидзе подчеркнул, что он все выступления, связанные с коронавирусом, начинает с благодарностью медицинским работникам, и он гордится, что является членом этого общества.В Центр по контролю заболеваний Грузии вошел аудит >>Заявление в связи с этим вопросом сделала и замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, в программе коронавируса был использован трехкомпонентный механизм выплаты денег, согласованный со всеми правительственными ведомствами.Первый – это базисный, мобилизованный для коек механизм, второй – надбавка персоналу, третий — расходы на вознаграждения.Габуния пояснила, что по этому механизму работала Германия для управления пандемией в плане использования и мобилизации коек.Габуния подчеркнула, что не имеет значения, в госпитале лечатся десять пациентов или сто, клинике главное продолжать функционировать и иметь мобилизованный медперсонал.На данный момент аудит Минздрава изучает работу клиник и уже выявил случаи присвоения денежных премий, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник.В начале октября 2020 года в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управление коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники >>В Минздраве Грузии обещают, что итоги аудита будут опубликованы, а пока результаты не опубликованы, ведомство не может делать комментарий о возможном нецелесообразном использовании средств.Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что с января 2022 года ведомство активно следит за загруженностью клиник и выяснилось, что часто строгие критерии поступления и выписки пациентов не выполнялись и искусственно происходило увеличение их количества.В начале января в стране было девять тысяч коек, 1,7 тысячи были упразднены по приказу министра здравоохранения. Такое решение Азарашвили объяснил тем, что правительство приходится платить за пустые койки (около 180 лари за койку).Будут проверены все клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, отмечают в Минздраве.

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грузия, общество, новости, министерство здравоохранения грузии, зураб азарашвили, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19