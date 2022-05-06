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Годовая инфляция в России на конец апреля составила 17,73%

Годовая инфляция в России на конец апреля составила 17,73%

Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на продовольственные товары, говорится в обзоре 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T21:44+0400

2022-05-06T21:44+0400

2022-05-06T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Годовая инфляция в России незначительно ускорилась на 29 апреля до 17,73% с 17,7% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития РФ.В документе также отмечается, что снизились цены на услуги внутреннего туризма (минус 2,01%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%, при этом на автомобильный бензин снижение цен продолжается восьмую неделю подряд.Банк России ранее представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%, сообщило РИА Новости.Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным импортом >>Министерство экономического развития пока не озвучивало свои оценки по уровню инфляции в РФ на конец года, однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце апреля говорил, что рост цен в 2022 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, составит 20,7%, в следующем году - более 6%.

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