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Годовая инфляция в России на конец апреля составила 17,73%
Годовая инфляция в России на конец апреля составила 17,73%
Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на продовольственные товары, говорится в обзоре 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T21:44+0400
2022-05-06T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Годовая инфляция в России незначительно ускорилась на 29 апреля до 17,73% с 17,7% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития РФ.В документе также отмечается, что снизились цены на услуги внутреннего туризма (минус 2,01%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%, при этом на автомобильный бензин снижение цен продолжается восьмую неделю подряд.Банк России ранее представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%, сообщило РИА Новости.Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным импортом >>Министерство экономического развития пока не озвучивало свои оценки по уровню инфляции в РФ на конец года, однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце апреля говорил, что рост цен в 2022 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, составит 20,7%, в следующем году - более 6%.
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россия, экономика, новости, инфляция
Годовая инфляция в России на конец апреля составила 17,73%
21:44 06.05.2022 (обновлено: 22:02 06.05.2022)
Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на продовольственные товары, говорится в обзоре
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Годовая инфляция в России незначительно ускорилась на 29 апреля до 17,73% с 17,7% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития РФ.
"За неделю c 23 по 29 апреля 2022 года инфляция замедлилась до 0,21% после 0,25% неделей ранее. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на продовольственные товары (0,38%) за счет снижения темпов роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции", - говорится в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".
В документе также отмечается, что снизились цены на услуги внутреннего туризма (минус 2,01%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%, при этом на автомобильный бензин снижение цен продолжается восьмую неделю подряд.
Банк России ранее представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%, сообщило РИА Новости
.
Министерство экономического развития пока не озвучивало свои оценки по уровню инфляции в РФ на конец года, однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце апреля говорил, что рост цен в 2022 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, составит 20,7%, в следующем году - более 6%.