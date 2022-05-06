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Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным импортом
Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным импортом
Российский Совмин легализовал параллельный импорт в ответ на санкции со стороны западных стран в конце марта этого года 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T17:59+0400
2022-05-06T17:59+0400
2022-05-06T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, утвержден Министерством промышленности и торговли РФ.В списке 96 наименований, туда попали медицинские и музыкальные инструменты, запасные части для автомобилей, кино- и фототехника, косметические товары и бытовая химия, а также товары марок Apple (часы), XBox, PlayStation (игровые приставки), сообщило РИА НовостиНапомним, что российский Совмин легализовал параллельный импорт в ответ на санкции со стороны западных стран в конце марта этого года. В рамках таких поставок ввозятся не подделки, а оригинальные товары.По законодательству большинства стран, правообладатели имеют право ограничить места, где продаются их товары. Для них продажа разрешений на торговлю является источником дополнительной прибыли от бренда.Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ >>Продукция некоторых марок не продается в те страны, где у них нет официальных дистрибьютеров или фирменных магазинов. Любую компанию, которой дистрибьютер продает товар, он должен согласовать с брендом. То есть продавать товары бренда может только местная компания, с которой заключены договоры и которая представляет интересы бренда в стране - следит, чтобы не продавались подделки и так далее.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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в мире, экономика, россия, новости, антироссийские санкции
Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным импортом
Российский Совмин легализовал параллельный импорт в ответ на санкции со стороны западных стран в конце марта этого года
ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, утвержден Министерством промышленности и торговли РФ.
Параллельный импорт - это поставки товаров не по каналам, согласованным для страны правообладателем бренда.
В списке 96 наименований, туда попали медицинские и музыкальные инструменты, запасные части для автомобилей, кино- и фототехника, косметические товары и бытовая химия, а также товары марок Apple (часы), XBox, PlayStation (игровые приставки), сообщило РИА Новости
Информагентство отмечает, что перечень товаров может меняться в зависимости от того, какие решения будут принимать те или иные западные компании относительно работы в России.
Напомним, что российский Совмин легализовал параллельный импорт в ответ на санкции со стороны западных стран в конце марта этого года. В рамках таких поставок ввозятся не подделки, а оригинальные товары.
По законодательству большинства стран, правообладатели имеют право ограничить места, где продаются их товары. Для них продажа разрешений на торговлю является источником дополнительной прибыли от бренда.
Продукция некоторых марок не продается в те страны, где у них нет официальных дистрибьютеров или фирменных магазинов. Любую компанию, которой дистрибьютер продает товар, он должен согласовать с брендом. То есть продавать товары бренда может только местная компания, с которой заключены договоры и которая представляет интересы бренда в стране - следит, чтобы не продавались подделки и так далее.