https://sputnik-georgia.ru/20220506/kakie-tovary-razreshili-vvozit-v-rossiyu-parallelnym-importom-266480653.html

Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным импортом

Какие товары разрешили ввозить в Россию параллельным импортом

Российский Совмин легализовал параллельный импорт в ответ на санкции со стороны западных стран в конце марта этого года 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T17:59+0400

2022-05-06T17:59+0400

2022-05-06T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, утвержден Министерством промышленности и торговли РФ.В списке 96 наименований, туда попали медицинские и музыкальные инструменты, запасные части для автомобилей, кино- и фототехника, косметические товары и бытовая химия, а также товары марок Apple (часы), XBox, PlayStation (игровые приставки), сообщило РИА НовостиНапомним, что российский Совмин легализовал параллельный импорт в ответ на санкции со стороны западных стран в конце марта этого года. В рамках таких поставок ввозятся не подделки, а оригинальные товары.По законодательству большинства стран, правообладатели имеют право ограничить места, где продаются их товары. Для них продажа разрешений на торговлю является источником дополнительной прибыли от бренда.Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ >>Продукция некоторых марок не продается в те страны, где у них нет официальных дистрибьютеров или фирменных магазинов. Любую компанию, которой дистрибьютер продает товар, он должен согласовать с брендом. То есть продавать товары бренда может только местная компания, с которой заключены договоры и которая представляет интересы бренда в стране - следит, чтобы не продавались подделки и так далее.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, россия, новости, антироссийские санкции