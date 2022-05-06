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Грузия завершила работу над опросником по членству в ЕС раньше срока

Грузия завершила работу над опросником по членству в ЕС раньше срока

Вторая часть опросника состоит из 2,3 тысячи вопросов и 33 глав по техническим, секторальным и отраслевым направлениям 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T13:40+0400

2022-05-06T13:40+0400

2022-05-06T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия завершила работу над второй частью опросника о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 11 апреля, и должна была заполнить его в течение месяца. Работа над первой частью опросника завершилась еще на прошлой неделе, и документ был передан послу Евросоюза Карлу Харцелю.Вторая часть опросника была более технического, секторального характера, для подготовки которой были приложены огромные усилия, отметил глава МИД Грузии. Министр также поблагодарил все ведомства, которые принимали участие в этом важном процессе."Как вам известно, министерство иностранных дел выполняло координирующую функцию в этом процессе, и через несколько дней мы завершим техническую часть – обработку документа, и передадим указанный документ Еврокомиссии", – отметил Дарчиашвили.Вторая часть опросника состоит из 2,3 тысячи вопросов и 33 глав по техническим, секторальным, отраслевым направлениям. В первой части было 369 вопросов.После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.Грузия передала ЕС первую часть заполненного опросника >>>Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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