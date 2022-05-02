https://sputnik-georgia.ru/20220502/gruziya-peredala-es-pervuyu-chast-zapolnennogo-oprosnika-266375406.html

Грузия передала ЕС первую часть заполненного опросника

Грузия передала ЕС первую часть заполненного опросника

Властям Грузии предстоит ответить еще на 2,3 тысячи вопросов по техническим, секторальным и отраслевым направлениям 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T21:34+0400

2022-05-02T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу Евросоюза Карлу Харцелю первую часть заполненного опросника о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, 11 апреля и должна заполнить его в течение месяца. Работа над первой частью уже завершилась. Вторую часть документа Грузия должна заполнить до 13 мая.По словам премьера, грузинские власти, все соответствующие ведомства продолжат интенсивную работу над второй частью опросника, которая состоит из 33 глав и 2,3 тысячи вопросов. В первой части было 369 вопросов.Как заявил Гарибашвили, правительство Грузии хочет предоставить ЕС вторую часть опросника раньше срока и для этого ведомства не будут жалеть усилий.Ранее премьер-министр принял решение о том, что вторая, отраслевая часть, как и первая часть опросника, будет обнародована.Грузия заполнила первую часть опросника Евросоюза >>После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Грузия заполнит опросник по членству в ЕС раньше срока – премьер >>С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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грузия, новости, политика, грузия - ес, ираклий гарибашвили