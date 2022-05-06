https://sputnik-georgia.ru/20220506/nazvana-data-nachala-raboty-paromnoy-perepravy-mezhdu-portami-kavkaz-i-poti-266463034.html

Названа дата начала работы паромной переправы между портами Кавказ и Поти

Названа дата начала работы паромной переправы между портами Кавказ и Поти

Правительство Армении будет полностью субсидировать местному бизнесу затраты на паром 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T07:32+0400

2022-05-06T07:32+0400

2022-05-06T09:00+0400

армения

экономика

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потийский порт

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Регулярная паромная переправа на Черном море между российским портом Кавказ и грузинским Поти заработает с 15 июня, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.Для этого уже выбрана логистическая компания C&M International, которая заключила договоры с "Южно-Кавказской железной дорогой" (концессионер железных дорог Армении) и ее материнской компанией, российской РЖД.Компания должна будет арендовать паром и проводить по два рейса в неделю туда и обратно – из порта Поти в российский порт Кавказ. Вместимость парома составит 50 грузовиков и 40 вагонов, сообщил Sputnik Армения.При этом правительство будет полностью субсидировать бизнесу затраты на паром. Таким образом, бизнесу останется заплатить только за железнодорожные перевозки (из Армении до Поти и далее, от порта Кавказ по территории России).В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что субсидия выдается для того, чтобы паром осуществлял рейсы регулярно и стал предсказуемым транспортом для бизнеса.Паромом смогут воспользоваться, в частности, экспортеры фруктов и овощей, у которых с июня резко увеличатся сезонные перевозки в Россию.

https://sputnik-georgia.ru/20220324/armeniya-namerena-subsidirovat-paromnye-perevozki-iz-rossii-v-poti-265474932.html

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армения, экономика, новости, грузия, потийский порт