https://sputnik-georgia.ru/20220506/oppozitsiya-anonsiruet-nepreryvnye-aktsii-v-tbilisi-i-batumi-za-osvobozhdenie-saakashvili-266488536.html
Оппозиция анонсирует непрерывные акции в Тбилиси и Батуми за освобождение Саакашвили
Оппозиция анонсирует непрерывные акции в Тбилиси и Батуми за освобождение Саакашвили
Перманентные и непрерывные акции продолжатся, пока не будут обеспечены фундаментальные права Саакашвили, заявил один из лидеров партии 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T22:45+0400
2022-05-06T22:45+0400
2022-05-06T23:28+0400
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новости
единое нацдвижение
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" открыла сезон акций в Грузии, обещая непрерывные акции в Тбилиси и Батуми в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Первой акцией "Нацдвижения" стало собрание у офиса партии, а после автомобильное шествие в сторону Руставской тюрьмы.Возле Дома правительства в Батуми представители "Нацдвижения" установили несколько палаток, выдвинув требование доставить Саакашвили в гражданскую клинику.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии" >>Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его освобождения для поездки на лечение за рубеж.
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политика, грузия, новости, единое нацдвижение, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Оппозиция анонсирует непрерывные акции в Тбилиси и Батуми за освобождение Саакашвили
22:45 06.05.2022 (обновлено: 23:28 06.05.2022)
Перманентные и непрерывные акции продолжатся, пока не будут обеспечены фундаментальные права Саакашвили, заявил один из лидеров партии
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" открыла сезон акций в Грузии, обещая непрерывные акции в Тбилиси и Батуми в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.
"Сегодня "Нацвижение" начинает выступления в Батуми и Тбилиси. Это будут перманентные и непрерывные акции, пока не будут обеспечены фундаментальные права Михаила Саакашвили", - сказал один из лидеров партии Нугзар Циклаури.
Первой акцией "Нацдвижения" стало собрание у офиса партии, а после автомобильное шествие в сторону Руставской тюрьмы.
Возле Дома правительства в Батуми представители "Нацдвижения" установили несколько палаток, выдвинув требование доставить Саакашвили в гражданскую клинику.
Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.
Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его освобождения для поездки на лечение за рубеж.