https://sputnik-georgia.ru/20220506/saakashvili-priglasili-v-rotterdam-na-sezd-evropeyskoy-narodnoy-partii-266484965.html

Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии"

Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии"

Саакашвили выразил благодарность Европейской народной партии за моральную поддержку 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T19:54+0400

2022-05-06T19:54+0400

2022-05-06T19:57+0400

грузия

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европейская народная партия

дональд туск

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Руководитель "Европейской народной партии" (ЕРР) Дональд Туск пригласил находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили выступить на съезде партии в Роттердаме, заявила депутат парламента, член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе. "Нацдвижение" официально является грузинской партией, входящей в Европейскую народную партию. Союз с крупнейшей в Европарламенте партией начался, когда председателем "Нацдвижения" был Михаил Саакашвили, ныне отбывающий наказание в Руставской тюрьме. По словам Херхеулидзе , она передала Саакашвили письмо Туска с приглашением для Саакашвили, и зачитала ответ Саакашвили. Между тем родственники и сторонники Саакашвили уже почти месяц заявляют о резком ухудшении здоровья и оценивают его как "критическое".С требованием оказания Саакашвили соответствующего лечения в Тбилиси начались акции протеста. В пятницу "Нацдвижение" начало серию непрерывных акций в Тбилиси и Батуми с этим требованием.У правозащитников есть вопросы к послу США в Грузии >>В Руставской тюрьме Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам. Он приговорен к 6 годам заключения, срок отсчитывается с момента его задержания 1 октября 2021 года.Не исключено, что срок заключения экс-президента увеличится: против него в суде рассматривается еще три дела.

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грузия, новости, политика, европейская народная партия, дональд туск, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили