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Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии"
Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии"
Саакашвили выразил благодарность Европейской народной партии за моральную поддержку 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T19:54+0400
2022-05-06T19:54+0400
2022-05-06T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Руководитель "Европейской народной партии" (ЕРР) Дональд Туск пригласил находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили выступить на съезде партии в Роттердаме, заявила депутат парламента, член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе. "Нацдвижение" официально является грузинской партией, входящей в Европейскую народную партию. Союз с крупнейшей в Европарламенте партией начался, когда председателем "Нацдвижения" был Михаил Саакашвили, ныне отбывающий наказание в Руставской тюрьме. По словам Херхеулидзе , она передала Саакашвили письмо Туска с приглашением для Саакашвили, и зачитала ответ Саакашвили. Между тем родственники и сторонники Саакашвили уже почти месяц заявляют о резком ухудшении здоровья и оценивают его как "критическое".С требованием оказания Саакашвили соответствующего лечения в Тбилиси начались акции протеста. В пятницу "Нацдвижение" начало серию непрерывных акций в Тбилиси и Батуми с этим требованием.У правозащитников есть вопросы к послу США в Грузии >>В Руставской тюрьме Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам. Он приговорен к 6 годам заключения, срок отсчитывается с момента его задержания 1 октября 2021 года.Не исключено, что срок заключения экс-президента увеличится: против него в суде рассматривается еще три дела.
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грузия, новости, политика, европейская народная партия, дональд туск, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии"
19:54 06.05.2022 (обновлено: 19:57 06.05.2022)
Саакашвили выразил благодарность Европейской народной партии за моральную поддержку
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Руководитель "Европейской народной партии" (ЕРР) Дональд Туск пригласил находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили выступить на съезде партии в Роттердаме, заявила депутат парламента, член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.
"Нацдвижение" официально является грузинской партией, входящей в Европейскую народную партию. Союз с крупнейшей в Европарламенте партией начался, когда председателем "Нацдвижения" был Михаил Саакашвили, ныне отбывающий наказание в Руставской тюрьме.
По словам Херхеулидзе , она передала Саакашвили письмо Туска с приглашением для Саакашвили, и зачитала ответ Саакашвили.
"Я не знаю, даст ли мне возможность состояние здоровья посетить этот съезд и дадут ли мне такую возможность власти Грузии, но хочу поблагодарить Европу за такую моральную поддержку", - сказано в письме Саакашвили.
Между тем родственники и сторонники Саакашвили уже почти месяц заявляют о резком ухудшении здоровья и оценивают его как "критическое".
С требованием оказания Саакашвили соответствующего лечения в Тбилиси начались акции протеста. В пятницу "Нацдвижение" начало серию непрерывных акций в Тбилиси и Батуми с этим требованием.
В Руставской тюрьме Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам. Он приговорен к 6 годам заключения, срок отсчитывается с момента его задержания 1 октября 2021 года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента увеличится: против него в суде рассматривается еще три дела.