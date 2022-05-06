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Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться

В апреле текущего года Кутаисский международный аэропорт обслужил более 59 тысяч пассажиров 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T14:22+0400

2022-05-06T14:22+0400

2022-05-06T14:22+0400

грузия

туризм

экономика

новости

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В апреле 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 87% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.В апреле текущего года аэропорт обслужил более 59 тысяч пассажиров, тогда как в апреле 2019 года их было более 67,5 тысячи.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В апреле в аэропорту возобновлено 110% рейсов (240 рейсов). В 2019 году в апреле было 219 рейсов.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 25 направлениям в 14 стран. Туризм в Грузии вырос почти в три раза >>Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы. Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна приняла 820,8 тысяч международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 36,2%. Большая часть туристов в апреле текущего года приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 44,5% въезжающих.

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грузия, туризм, экономика, новости, кутаисский международный аэропорт