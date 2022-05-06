https://sputnik-georgia.ru/20220506/u-pravozaschitnikov-est-voprosy-k-posolu-ssha-v-gruzii--266482332.html

У правозащитников есть вопросы к послу США в Грузии

У правозащитников есть вопросы к послу США в Грузии

Борьба Народного защитника по освобождению Саакашвили служит единственной цели – дестабилизации в стране, считает правозащитник 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T18:42+0400

2022-05-06T18:42+0400

2022-05-06T18:56+0400

грузия

политика

новости

нана какабадзе

сша

нино ломджария

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24315/27/243152700_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6bdb40902dac8dac8fe818a80f7e63e1.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Известные грузинские правозащитники и представители неправительственной орагнизации "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе и Гела Николаишвили недовольны заявлением посла США в Грузии Келли Дегнан и требуют от дипломата внести больше ясности в своих высказываниях.В частности, речь идет о заявление дипломата, где она говорит, что полностью доверяет аппарату Народного защитника Нино Ломджария, который осуществляет мониторинг за состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Посол США также призвала правительство Грузии отнестись к рекомендациям омбудсмена с большим вниманием.Это тот Народный защитник, которому если не 100%, то по крайней мере 90% населения страны выражает свое недоверие из-за предвзятой политики, напомнила Какабадзе.По ее словам, Ломджария всегда поддерживает те требования, которые озвучивает оппозиция. А борьба Народного защитника по освобождению Саакашвили служит единственной цели – дестабилизации в стране и желанию втянуть страну в войну, отметила Какабадзе."Подобные призывы, поддержка, которая прямо исходит от деструктивной оппозиции, направлены на разрушение государства, и они об этом открыто говорят в своих текстах, на втягивание страны в войну, которая изначально обречена на поражение", - заявила Какабадзе.Независимый эксперт рассказала, в каком случае Саакашвили могут отправить за границу >>Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.По словам Какабадзе, у Ломджария есть задание способствовать освобождению Саакашвили путем распространения ложной информации."Именно поэтому до сегодняшнего дня Ломджария не интересовалась судьбой ни единого заключенного, а забота о Саакашвили стала ее единственной работой", - отметила правозащитник.Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили, симулируя болезнь, пытается избежать тюрьмы >>Вместо того, чтобы говорить устами Ломджария, Дегнана следовало бы разъяснить, зачем ей освобождение Саакашвили под предлогом "сознательных самоповреждений или симулированием болезни", и соответственно зачем ей беспорядки в Грузии, отметила Какабадзе.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Семья Саакашвили будет бороться за его здоровье акциями >>Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи бывшего президента выдвинули властям. Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его лечения и освобождения и планирует крупномасштабную манифестацию.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, нана какабадзе, сша, нино ломджария, михаил саакашвили