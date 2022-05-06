https://sputnik-georgia.ru/20220506/v-gruzii-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-34-naseleniya-strany-266476383.html

В Грузии от коронавируса вакцинировано 34% населения страны

В Грузии от коронавируса вакцинировано 34% населения страны

Уровень вакцинации в Грузии недостаточен для защиты в случае появления новой мутации коронавируса, заявила замминистра 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T17:15+0400

2022-05-06T17:15+0400

2022-05-06T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 34% населения страны, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По данным на 6 мая, в Грузии всего сделано 2 885 315 прививок. Полную дозу вакцины сделали 1 264 740 человек, бустер-дозой вакцинированы 250 249 граждан. 5 мая в Грузии сделали всего 467 прививок против коронавируса.Габуния также отметила тенденцию стабилизации эпидситуации. По ее словам, количество новых случаев сокращается. Ежедневный показатель инфицирования колеблется от ста до 150 случаев."В Грузии количество случаев значительно снижается, тенденция стабилизации явная. Для выявления случаев тестирование продолжается", - отметила Габуния и напомнила, что статистические данные коронавируса будут обновляться раз в неделю по вторникам.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.Статистику по коронавирусу в Грузии будут обновлять реже >>С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем 100-150 случаев в сутки.Согласно данным "Сакстат", в Грузии по состоянию на 1 января 2022 года проживали 3 688 600 человек, что на 1,1% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

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