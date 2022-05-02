https://sputnik-georgia.ru/20220502/statistiku-po-koronavirusu-v-gruzii-budut-obnovlyat-rezhe-266366899.html

Статистику по коронавирусу в Грузии будут обновлять реже

Статистику по коронавирусу в Грузии будут обновлять реже

В связи с улучшением эпидемиологического положения в Грузии отменили практически все ковид-ограничения 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T14:55+0400

2022-05-02T14:55+0400

2022-05-02T14:55+0400

общество

грузия

новости

китай

всемирная организация здравоохранения

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Официальные статистические данные по коронавирусу в Грузии отныне будут обновляться не ежедневно, а раз в неделю, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения.С информацией о количестве новых случаев заражения коронавирусом, инцидентности, показателе положительности, случаях смерти можно будет ознакомиться по вторникам.В связи с улучшением эпидемиологического положения в Грузии отменили практически все ковид-ограничения. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также правило обязательного ношения масок на улице.Маски почти нигде не нужны – какие ковид-ограничения остались в Грузии>>А с понедельника маски требуются только в аптеках, медучреждениях и общественном транспорте. В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем 70-150 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.Грипп обогнал коронавирус в Грузии>>По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксирован 1 655 221 случай инфицирования, из них 1 637 293 выздоровели, 16 811 скончались.Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. Тридцатого января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной опасностью, а уже 11 марта 2020 года объявила о начале пандемии.В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, китай, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса