https://sputnik-georgia.ru/20220506/v-gruzii-pominayut-cvyatogo-georgiya-pobedonostsa-266462889.html

В Грузии поминают cвятого Георгия Победоносца

В Грузии поминают cвятого Георгия Победоносца

В честь самого почитаемого в Грузии святого во всех православных храмах страны сегодня отслужат молебен 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает День поминовения cвятого Георгия 6 мая.В честь самого почитаемого в Грузии святого во всех православных храмах сегодня состоится торжественный молебен. В Тбилиси молебен пройдет в кашветском храме Святого Георгия на проспекте Руставели.В Грузии День святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 6 мая и 23 ноября. Но в отличие от мая, праздник в ноябре является государственным и объявлен выходным днем.По церковному календарю 6 мая отмечается День памяти великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284-305).Родился будущий святой в семье богатых и благочестивых родителей в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке. Получив прекрасное образование, он поступил на военную службу и вскоре стал любимцем Диоклетиана.Узнав, что император издал эдикт, повелевающий разрушать церкви, сжигать священные книги и преследовать христиан, Георгий отпустил рабов на волю, раздал нищим свое имущество и объявил себя христианином.Император изощренными пытками пытался заставить Георгия отречься от Христа и принести жертву языческим богам, но святой мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.После восьмидневных жестоких пыток Георгий был обезглавлен. Произошло это в 303 году. За мужество и духовную победу над палачами он был назван Победоносцем.

https://sputnik-georgia.ru/20220505/den-svyatogo-georgiya-pobedonostsa-2022-primety-i-traditsii-prazdnika-266462549.html

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