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Ветеранам ВОВ в Тбилиси подарили 1 тыс. лари ко Дню Победы
Ветеранам ВОВ в Тбилиси подарили 1 тыс. лари ко Дню Победы
На сегодняшний день в Грузии в живых остались 172 ветерана ВОВ 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T13:14+0400
2022-05-06T13:31+0400
праздник 9 мая 2022
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом увеличила оставшимся в живых ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь до 1 тысячи лари (330 долларов) каждому, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.По информации Союза ветеранов, на сегодняшний день в Грузии в живых остались 172 ветерана ВОВ, 131 из них проживает в Тбилиси.Кроме того, Служба здравоохранения и социальных услуг мэрии Тбилиси в рамках программы помощи ветеранам войны перечислила по 500 лари (около 165 долларов) супругам ветеранов Второй мировой войны, вместо 300 (около 100 долларов).Празднование Дня Победы над фашизмом, как и в прошлом году, пройдет в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк "Киквидзе") в Тбилиси, вместо традиционного парка Ваке, где продолжаются масштабные ремонтные работы.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
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праздник 9 мая 2022, грузия, новости, общество, тбилиси, ветераны

Ветеранам ВОВ в Тбилиси подарили 1 тыс. лари ко Дню Победы

13:14 06.05.2022 (обновлено: 13:31 06.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerУчастники поездки ветеранов ВОВ и представителей Союза "Отчизна" у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в селе Патардзеули, Восточная Грузия
Участники поездки ветеранов ВОВ и представителей Союза Отчизна у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в селе Патардзеули, Восточная Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На сегодняшний день в Грузии в живых остались 172 ветерана ВОВ
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом увеличила оставшимся в живых ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь до 1 тысячи лари (330 долларов) каждому, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.
По информации Союза ветеранов, на сегодняшний день в Грузии в живых остались 172 ветерана ВОВ, 131 из них проживает в Тбилиси.

"В ходе заседания в мэрии было принято решение выплатить ветеранам по 1 тысяче лари. Поэтому к ранее полученным 600 лари (около 200 долларов), им дополнительно зачислили еще по 400 лари (около 130 долларов)", – сообщила собеседница агентства.

Кроме того, Служба здравоохранения и социальных услуг мэрии Тбилиси в рамках программы помощи ветеранам войны перечислила по 500 лари (около 165 долларов) супругам ветеранов Второй мировой войны, вместо 300 (около 100 долларов).
Празднование Дня Победы над фашизмом, как и в прошлом году, пройдет в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк "Киквидзе") в Тбилиси, вместо традиционного парка Ваке, где продолжаются масштабные ремонтные работы.
© photo: Sputnik / Vladimir Grebnev / Перейти в фотобанкСоветские солдаты Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
Советские солдаты Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2022
Советские солдаты Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
© photo: Sputnik / Vladimir Grebnev
/
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По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
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