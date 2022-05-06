https://sputnik-georgia.ru/20220506/veteranam-vov-v-tbilisi-podarili-1-000-lari-ko-dnyu-pobedy-266469954.html

Ветеранам ВОВ в Тбилиси подарили 1 тыс. лари ко Дню Победы

Ветеранам ВОВ в Тбилиси подарили 1 тыс. лари ко Дню Победы

На сегодняшний день в Грузии в живых остались 172 ветерана ВОВ 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом увеличила оставшимся в живых ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь до 1 тысячи лари (330 долларов) каждому, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.По информации Союза ветеранов, на сегодняшний день в Грузии в живых остались 172 ветерана ВОВ, 131 из них проживает в Тбилиси.Кроме того, Служба здравоохранения и социальных услуг мэрии Тбилиси в рамках программы помощи ветеранам войны перечислила по 500 лари (около 165 долларов) супругам ветеранов Второй мировой войны, вместо 300 (около 100 долларов).Празднование Дня Победы над фашизмом, как и в прошлом году, пройдет в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк "Киквидзе") в Тбилиси, вместо традиционного парка Ваке, где продолжаются масштабные ремонтные работы.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

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праздник 9 мая 2022, грузия, новости, общество, тбилиси, ветераны