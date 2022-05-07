https://sputnik-georgia.ru/20220507/avtomobil-vekhal-v-traktor-na-zapade-gruzii-pogib-odin-chelovek-266504062.html

Автомобиль въехал в трактор на западе Грузии: погиб один человек

Автомобиль въехал в трактор на западе Грузии: погиб один человек

Трактор работал на ремонте дороги, когда в него на большой скорости въехал автомобиль 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T19:38+0400

2022-05-07T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Водитель на легковом автомобиле въехал в трактор и погиб – ДТП произошло в районе Озургети в селе Двабзу, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, несчастный случай произошел поздно ночью. Трактор работал на ремонте дороги, когда в него на большой скорости въехал автомобиль.ДТП в Грузии за три месяца унесли жизни почти сотни человек >>>Пострадавшего доставили в клинику, но он скончался спустя несколько часов от полученных травм. У погибшего осталось пять детей.Точную причину аварии установят эксперты.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дтп, происшествия, грузия, новости