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Автомобиль въехал в трактор на западе Грузии: погиб один человек
Автомобиль въехал в трактор на западе Грузии: погиб один человек
Трактор работал на ремонте дороги, когда в него на большой скорости въехал автомобиль 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T19:38+0400
2022-05-07T19:38+0400
2022-05-07T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Водитель на легковом автомобиле въехал в трактор и погиб – ДТП произошло в районе Озургети в селе Двабзу, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, несчастный случай произошел поздно ночью. Трактор работал на ремонте дороги, когда в него на большой скорости въехал автомобиль.ДТП в Грузии за три месяца унесли жизни почти сотни человек >>>Пострадавшего доставили в клинику, но он скончался спустя несколько часов от полученных травм. У погибшего осталось пять детей.Точную причину аварии установят эксперты.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, происшествия, грузия, новости
Автомобиль въехал в трактор на западе Грузии: погиб один человек
19:38 07.05.2022 (обновлено: 22:58 07.05.2022)
Трактор работал на ремонте дороги, когда в него на большой скорости въехал автомобиль
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Водитель на легковом автомобиле въехал в трактор и погиб – ДТП произошло в районе Озургети в селе Двабзу, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, несчастный случай произошел поздно ночью. Трактор работал на ремонте дороги, когда в него на большой скорости въехал автомобиль.
Пострадавшего доставили в клинику, но он скончался спустя несколько часов от полученных травм. У погибшего осталось пять детей.
Точную причину аварии установят эксперты.