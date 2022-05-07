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Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
Парень не справился с управлением автомобиля и тот сошел с дороги, отмечают в ведомстве 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T17:26+0400
2022-05-07T17:26+0400
2022-05-07T17:26+0400
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происшествия
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новости
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Молодой человек погиб в аварии у села Чибати в регионе Гурия, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, 24-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и тот сошел с дороги. Мужчина погиб на месте.ДТП в Грузии за три месяца унесли жизни почти сотни человек >>>На месте работают сотрудники полиции и эксперты, которым предстоит установить, что стало причиной аварии.Cогласно статистике МВД Грузии, в период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в стране погибли 99 человек, среди них пять детей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, происшествия, грузия, новости
Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
Парень не справился с управлением автомобиля и тот сошел с дороги, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Молодой человек погиб в аварии у села Чибати в регионе Гурия, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, 24-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и тот сошел с дороги. Мужчина погиб на месте.
На месте работают сотрудники полиции и эксперты, которым предстоит установить, что стало причиной аварии.
Cогласно статистике МВД Грузии, в период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в стране погибли 99 человек, среди них пять детей.