https://sputnik-georgia.ru/20220507/molodoy-muzhchina-pogib-v-dtp-na-zapade-gruzii-266500875.html

Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии

Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии

Парень не справился с управлением автомобиля и тот сошел с дороги, отмечают в ведомстве 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T17:26+0400

2022-05-07T17:26+0400

2022-05-07T17:26+0400

дтп

происшествия

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904097_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e2def224d6544698a9d6dd1c5c60e9a7.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Молодой человек погиб в аварии у села Чибати в регионе Гурия, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, 24-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и тот сошел с дороги. Мужчина погиб на месте.ДТП в Грузии за три месяца унесли жизни почти сотни человек >>>На месте работают сотрудники полиции и эксперты, которым предстоит установить, что стало причиной аварии.Cогласно статистике МВД Грузии, в период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в стране погибли 99 человек, среди них пять детей.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дтп, происшествия, грузия, новости