https://sputnik-georgia.ru/20220508/aktsiya-rabotnikov-zavodov-borzhomi-prodolzhaetsya-266519749.html

Акция работников заводов "Боржоми" продолжается

Акция работников заводов "Боржоми" продолжается

Работники "Боржоми" требуют от руководства вернуть назад уволенных сотрудников 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T21:46+0400

2022-05-08T21:46+0400

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"боржоми"

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Работники заводов по производству минеральной воды "Боржоми" проводят акцию протеста перед зданием компании.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам были предложены новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек из более чем 685 работников. Протестующие требуют встречи с премьер-министром, а также с генеральным директором компании. На место акции прибыл представитель Минздрава Грузии, который выступил посредником между руководством компании и протестующими. Вначале медиатор проведет встречу с участниками акции, а затем с менеджментом компании. Можно ли пить "Боржоми", или Грузинская минералка с привкусом антироссийских санкций >>Протестующие работники завода обещают продолжить акции и не собираются возвращаться к производству до тех пор, пока их требования не будут выполнены.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие. С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

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грузия, новости, общество, "боржоми"