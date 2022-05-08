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Еврокомиссия потребует от стран ЕС делиться газом - СМИ

Еврокомиссия потребует от стран ЕС делиться газом - СМИ

Брюссель также потребует ввести нормирование энергии, которое затронет в первую очередь промышленность 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T17:04+0400

2022-05-08T17:04+0400

2022-05-08T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Еврокомиссия 18 мая намерена утвердить план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа.Согласно информации газеты El Pais, по плану государства-члены ЕС, имеющие другие источники поставок, должны будут делиться топливом со странами, пострадавшими от прекращения поставок.По словам издания, Брюссель также потребует ввести нормирование энергии, которое затронет в первую очередь промышленность, таким образом, чтобы предприятия стран, не испытывающих проблем со снабжением, не имели конкурентных преимуществ перед теми, кто пострадал от прекращения поставок.Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны - немецкий министр >>По данным источников газеты в ЕС, Брюссель будет использовать вступивший в силу в 2017 году регламент о безопасности поставок, чтобы ввести меры, гарантирующие поступление достаточного количества газа домохозяйствам и ключевым социальным службам во всех странах и смягчить экономические и социальные последствия возможной чрезвычайной ситуации.Предусматривается, что каждая страна может вводить собственные меры по нормированию. Государства, столкнувшиеся с проблемами с поставками, могут сослаться на пункт о солидарности, обязывающий соседние страны помочь им."В некоторых (странах), потому что их напрямую затрагивает прекращение. А в других, потому что они будут обязаны сократить промышленное потребление, чтобы помочь соседям", - сообщили источники.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

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в мире, новости, политика, еврокомиссия, евросоюз, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022