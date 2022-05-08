https://sputnik-georgia.ru/20220508/mediki-v-stroyu-kak-admirala-isakova-prooperirovali-v-stolitse-gruzii-po-ukazu-stalina-266496751.html

Медики в строю: как адмирала Исакова прооперировали в столице Грузии по указу Сталина

Медики в строю: как адмирала Исакова прооперировали в столице Грузии по указу Сталина

В преддверии Дня Победы Sputnik рассказывает об эвакуационных госпиталях и медработниках, которые в годы Великой Отечественной войны проявили невероятную... 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T19:09+0400

2022-05-08T19:09+0400

2022-05-08T19:09+0400

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В 1941-45 годах в Грузию, где в первые недели войны оперативно была развернута широкая сеть эвакогоспиталей, направили на лечение сотни тысяч раненых бойцов. В Тбилиси спасли жизнь и знаменитому адмиралу Ивану Исакову.Самоотверженный труд гражданских медиков помог вернуть в строй многочисленную армию. В тылу были развернуты 2 990 эвакогоспиталей на один миллион 340 тысяч коек. Впервые были введены воинские звания для медицинских работников гражданского здравоохранения. С целью улучшения медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров было принято постановление о передаче всех эвакогоспиталей в тыловых районах страны (кроме госпиталей Народного комиссариата обороны) в ведение Наркомздрава СССР.Во время битвы за Кавказ на территории Грузии были расположены до ста передвижных полевых госпиталей фронтового подчинения, а также медико-санитарные батальоны. В период ожесточенных боев на Северном Кавказе и непосредственно возле границы республики функционирующих госпиталей стало недостаточно. Они больше не в состоянии были принимать и в полной мере обеспечивать лечением раненых и больных воинов, число которых значительно возросло.Власти республики открыли 12 новых госпиталей в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, Боржоми, Чиатура, Телави, Гурджаани, Сурами, Цагвери, Харагаули. Согласно данным издания "Очерки истории Грузии", количество эвакогоспиталей за короткий срок увеличилось на 10 тысяч коек.Без права на ошибкуПо состоянию на 25 января 1943 года в Грузии были развернуты 74 эвакуационных госпиталя на 38 030 коек. В Тбилиси и пригороде развернули 29 госпиталей. Грузия показала впечатляющие результаты и по объему сданной крови – 25 тонн крови, женщины составляли более 80 процентов из общего числа доноров. В 1942 году число активных доноров существенно выросло – 12 110 человек, а в 1943 году – до 28 309.Во время ВОВ больше всего военных госпиталей в Грузии было в Кутаиси. Там в пяти госпиталях лечили раненых бойцов, доставленных Черноморским флотом. По информации Национального музея боевой славы, в Кутаиси излечили 80 тысяч раненых.В тбилисский морской госпиталь, в здании которого сейчас располагается МИД Грузии, из Сочи эвакуировали адмирала Ивана Исакова (Ованеса Тер-Исаакяна), который в 1942 году во время Новороссийской операции под Туапсе в результате бомбежки получил тяжелое ранение. Он вернулся в город, где 30 лет назад с отличием окончил Тифлисское реальное училище и где его ждало тяжелое испытание. У адмирала началась гангрена, что грозило смертью.Танк, самоходка и тысячи воинов ВОВ: братские могилы в Тбилиси >>>И тогда в Тбилиси Сталин срочно вызывает главного хирурга Военно-Морского флота СССР Юстина Джанелидзе, который работал в блокадном Ленинграде в то время, когда адмирал прокладывал "Дорогу жизни". Джанелидзе, считавший, что "корабельный врач принимает только единственное и правильное решение", вынужден был во время операции ампутировать ему ногу. Позднее Джанелидзе стал одним из тех троих ученых-медиков, которые удостоились звания Героя Социалистического Труда. А Иван Исаков в мае 1943 года вернулся в Москву, его позже назначат начальником Главного морского штаба.Заслуженный журналист Грузии, летописец грузинского генералитета Леван Долидзе рассказывает, что в Тбилиси Исаков жил на улице Бесики, недалеко от эвакогоспиталя, его запомнили как скромного и очень порядочного человека."24 июня 1945 года в Москве после знаменитого Парада Победы в Кремле во время торжественного приема наши знаменитые маршалы и генералы поднимали тосты.Во время банкета Сталин лишь один раз вышел из-за стола. Он подошел к Исакову и предложил выпить за его здоровье. Все поняли жест генералиссимуса. Исаков был без ноги, и ему было трудно ходить. Кстати, перед тем, как адмирала из Сочи перевезли в Тбилиси, Сталин направил телеграмму: "Не теряйте мужества, крепитесь. По мнению врачей, Вы можете выздороветь... В случае трагического исхода лучший эсминец Черноморского флота будет назван "Адмирал Исаков", – говорит Долидзе.Психологическое состояние раненых, бойцов с ампутированными конечностями было крайне тяжелым, и на помощь приходили квалифицированные специалисты. Во время войны в тбилисском военном эвакогоспитале работал известный психолог и врач, представитель первого поколения грузинской школы психологии Иосиф Бжалава, возглавлявший там неврологическое отделение. Он вылечил многих бойцов, которые получили ранения головы.Журналист Долидзе вспоминает, что его мать Елизавета Долидзе также была медработником: "Вместе с подругой Лизой Бабалашвили, которая свою четырехлетнюю дочь Лиану оставляла в нашей комнате на Дзержинской улице, под присмотром соседей, дежурила в морском госпитале. Мама была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах". Дежурила в госпитале и мать моего школьного друга и соседа Юрия – Раиса Пищик".Военный историк подчеркивает, что первым морским госпиталем в Грузии стал эвакогоспиталь №2467, организованный в ноябре 1941 года. Начальником учреждения стал военный врач 3-го ранга Илья Эзиашвили.В корпусах тбилисского студгородка разместился эвакогоспиталь №1420, начальником которого назначили А. И. Свинина, а его помощником по политчасти Бибилейшвили, который в 1942 году отправился на фронт, где погиб смертью храбрых. К примеру, Любовь Герман ночь проводила у коек тяжелобольных, а днем лечила больных. Ее называли "любимой мамой для всех". Перед тем, как добровольно отправиться на фронт, 22-летняя студентка Тбилисского мединститута Лиза Абрамишвили помогала раненым в госпиталях. Она участвовала в героической обороне Севастополя и погибла в 1942 году.Политический жестПараллельно с эвакогоспиталями в Грузии были развернуты и лазареты при лагерях военнопленных.Грузинские врачи лечили солдат вермахта. Нам удалось разыскать 97-летнего ветерана Шота Самушия, который работал начальником лазарета."В нашем лагере было более тысячи пленных, среди них немцы, итальянцы, румыны… Я проработал в этой системе до 1948 года. Начинал работать врачом в Болниси, а затем меня перевели в Гагры. Нам был дан приказ обращаться с пленными гуманно, нельзя было даже кричать на них. Это был политический жест. Я запомнил своего немецкого коллегу – Ханса Брюгера. Кормили их хорошо. Словом, были нормальные условия. Когда пленных возвращали на родину, я сопровождал их в качестве врача до самого Франкфурта-на-Одере", – вспоминает Самушия.МХАТ в эвакуации в Тбилиси: "Счастье было столь огромно, что мы забывали о войне" >>>В мае 1946 года в СССР приняли решение о прекращении деятельности эвакогоспиталей и их постепенном расформировании. Грузинские медики, большинство из которых были женщины-врачи, достойно справились с поставленной задачей, с первых дней войны перестроив работу с требованием жесткого военного времени. Бесценный опыт работы эвакогоспиталей окажет большое влияние на развитие системы здравоохранения уже и в мирное время.

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Миранда Оганезова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/42/248094282_88:-1:663:575_100x100_80_0_0_2f6f7ab87942c0217d6847871bdea031.jpg

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вов, 9 мая, праздник 9 мая 2022, грузия, общество, тбилиси, ссср, колумнисты, иосиф сталин