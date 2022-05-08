https://sputnik-georgia.ru/20220508/saakashvili-nakhoditsya-pod-kruglosutochnym-meditsinskim-nablyudeniem---administratsiya-tyurem-266513167.html

Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением - администрация тюрем

Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением - администрация тюрем

В случае необходимости, осужденный Саакашвили пройдет все необходимые обследования и будет обеспечен соответствующим лечением, заявили в Службе 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T10:32+0400

2022-05-08T10:32+0400

2022-05-08T10:32+0400

грузия

новости

политика

специальная пенитенциарная служба

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Осужденный Михаил Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением врачей, прошел лабораторные исследования и надлежащее медицинское обследование у врачей соответствующего профиля, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.Адвокаты, члены семьи и сам экс-президент Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом. По состоянию здоровья Саакашвили не присутствовал на последних судебных процессах.В Специальной пенитенциарной службе призвали воздержаться от спекуляций, связанных с состоянием здоровья третьего президента Грузии."Мы призываем политически ангажированные субъекты воздержаться от спекуляций на состоянии здоровья Михаила Саакашвили, создания представления, радикально отличающегося от реальности, и введения в заблуждение общественности", — говорится в заявлении Пенитенциарной службы.Оппозиция анонсирует непрерывные акции в Тбилиси и Батуми за освобождение Саакашвили >>В субботу в Батуми у здания правительства АР прошла акция протеста сторонников Саакашвили с требованием перевода заключенного на лечение за границу, организованная "Единым национальным движением". На акции полиция задержала 25 участников акции. Всем задержанным вменяют административные нарушения - "мелкое хулиганство" и "неподчинение требованию полиции".Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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грузия, новости, политика, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили