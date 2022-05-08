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У каждого десятого переболевшего COVID наблюдаются последствия

У каждого десятого переболевшего COVID наблюдаются последствия

Самым частым недомоганием, которое наблюдается у 7,4% переболевших коронавирусом, которым в ходе лечения потребовалась госпитализация, является слабость мышц 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T12:32+0400

2022-05-08T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая - Sputnik․ Около 10% госпитализированных с коронавирусом продолжают испытывать последствия заболевания даже спустя год после выписки. Об этом пишет агентство Киодо со ссылкой на данные исследования японского Министерства здравоохранения.Так, самым частым недомоганием, которое наблюдается у 7,4% переболевших коронавирусом, которым в ходе лечения потребовалась госпитализация, является слабость мышц. Еще 4,4% респондентов жаловались на трудность дыхания, а 3,5% - на общую вялость.При этом жалобы на отсутствие или измененное обоняние, а также отсутствие вкусовых ощущений присутствовали лишь у 1,6% и 1% ответивших соответственно.Когда завершится пандемия – мнение главного инфекциониста Грузии >>Исследование проводилось с сентября 2020 года по июль 2021 года. В нем приняли участие 693 человека.С начала пандемии коронавируса в Японии было выявлено около 8,02 миллиона случаев заражения. За это время в стране скончались 29,76 тысячи человек.

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