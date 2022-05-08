В регионах Грузии борются с последствиями проливных дождей
16:33 08.05.2022 (обновлено: 16:38 08.05.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОблака в небе над слиянием рек Арагви и Кура
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Проливные дожди привели к увеличению уровня воды в реках на востоке Грузии и в центральной части страны - в Гурджаанском и Горийском районах.
"Муниципальная служба Гурджаани" с утра с помощью специальной техники откачивает воду из домов и чистит овраги в селах. Сильный дождь разрушил подпорную стену дома на улице Нуцубидзе в Гурджаани", - говорится в информации мэрии Гурджаанского района.
По сообщению мэрии, в 05:00 утра оперативный штаб во главе с мэром Гурджаани Зурабом Утиашвили начал ликвидационные работы.
К работе штаба привлечены начальник административной службы мэрии Хвича Симонишвили и начальник муниципальной службы Гурджаани Александр Тетелошвили.
Аналогичные проблемы возникли у жителей села Скра Горийского района. Уже несколько дней они борются со стихией. В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов, а также дороги.
К работе штаба привлечены начальник административной службы мэрии Хвича Симонишвили и начальник муниципальной службы Гурджаани Александр Тетелошвили.
Аналогичные проблемы возникли у жителей села Скра Горийского района. Уже несколько дней они борются со стихией. В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов, а также дороги.
По словам местных жителей, поселок расположен недалеко от реки Мтквари и с этой проблемой население сталкивается уже много лет каждую весну.
Несколько лет назад мэрия укрепила 500-метровую береговую линию, но проблема осталась.
Жители требуют очистки дренажных каналов и строительства новых.
Жители требуют очистки дренажных каналов и строительства новых.