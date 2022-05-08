https://sputnik-georgia.ru/20220508/v-regionakh-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-prolivnykh-dozhdey-266516421.html

В регионах Грузии борются с последствиями проливных дождей

В регионах Грузии борются с последствиями проливных дождей

В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T16:33+0400

2022-05-08T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Проливные дожди привели к увеличению уровня воды в реках на востоке Грузии и в центральной части страны - в Гурджаанском и Горийском районах.По сообщению мэрии, в 05:00 утра оперативный штаб во главе с мэром Гурджаани Зурабом Утиашвили начал ликвидационные работы.К работе штаба привлечены начальник административной службы мэрии Хвича Симонишвили и начальник муниципальной службы Гурджаани Александр Тетелошвили.Аналогичные проблемы возникли у жителей села Скра Горийского района. Уже несколько дней они борются со стихией. В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов, а также дороги.Проливные дожди вызвали сход оползней на востоке Грузии >>По словам местных жителей, поселок расположен недалеко от реки Мтквари и с этой проблемой население сталкивается уже много лет каждую весну.Несколько лет назад мэрия укрепила 500-метровую береговую линию, но проблема осталась.Жители требуют очистки дренажных каналов и строительства новых.

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