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В регионах Грузии борются с последствиями проливных дождей
В регионах Грузии борются с последствиями проливных дождей
В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Проливные дожди привели к увеличению уровня воды в реках на востоке Грузии и в центральной части страны - в Гурджаанском и Горийском районах.По сообщению мэрии, в 05:00 утра оперативный штаб во главе с мэром Гурджаани Зурабом Утиашвили начал ликвидационные работы.К работе штаба привлечены начальник административной службы мэрии Хвича Симонишвили и начальник муниципальной службы Гурджаани Александр Тетелошвили.Аналогичные проблемы возникли у жителей села Скра Горийского района. Уже несколько дней они борются со стихией. В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов, а также дороги.Проливные дожди вызвали сход оползней на востоке Грузии &gt;&gt;По словам местных жителей, поселок расположен недалеко от реки Мтквари и с этой проблемой население сталкивается уже много лет каждую весну.Несколько лет назад мэрия укрепила 500-метровую береговую линию, но проблема осталась.Жители требуют очистки дренажных каналов и строительства новых.
горийский район
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В регионах Грузии борются с последствиями проливных дождей

16:33 08.05.2022 (обновлено: 16:38 08.05.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОблака в небе над слиянием рек Арагви и Кура
Облака в небе над слиянием рек Арагви и Кура - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Проливные дожди привели к увеличению уровня воды в реках на востоке Грузии и в центральной части страны - в Гурджаанском и Горийском районах.
"Муниципальная служба Гурджаани" с утра с помощью специальной техники откачивает воду из домов и чистит овраги в селах. Сильный дождь разрушил подпорную стену дома на улице Нуцубидзе в Гурджаани", - говорится в информации мэрии Гурджаанского района.
По сообщению мэрии, в 05:00 утра оперативный штаб во главе с мэром Гурджаани Зурабом Утиашвили начал ликвидационные работы.

К работе штаба привлечены начальник административной службы мэрии Хвича Симонишвили и начальник муниципальной службы Гурджаани Александр Тетелошвили.

Аналогичные проблемы возникли у жителей села Скра Горийского района. Уже несколько дней они борются со стихией. В результате разлива реки Кура затоплены дворы и подвалы около 40 домов, а также дороги.
Проливные дожди вызвали сход оползней на востоке Грузии >>
По словам местных жителей, поселок расположен недалеко от реки Мтквари и с этой проблемой население сталкивается уже много лет каждую весну.
Несколько лет назад мэрия укрепила 500-метровую береговую линию, но проблема осталась.

Жители требуют очистки дренажных каналов и строительства новых.
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