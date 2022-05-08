https://sputnik-georgia.ru/20220508/vechnaya-pamyat-geroyam-gruzinskie-generaly-velikoy-otechestvennoy-voyny-266479337.html

Вечная память героям! Грузинские генералы Великой Отечественной войны

Вечная память героям! Грузинские генералы Великой Отечественной войны

Тема Великой Отечественной войны особенно актуальна для Грузии потому, что ее участие в этом трагическом историческом событии, даже спустя много лет... 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T13:16+0400

2022-05-08T13:16+0400

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О причине этого и о лучших грузинских генералах Sputnik Грузия рассказал историк Леван Долидзе. Представляем вниманию читателей уникальные истории военных лет.Когда после войны генералы хотели начать освещать военные события, происходящие во время Великой Отечественной войны, Сталин в очень мягкой форме порекомендовал им подождать, чтобы собрать больше материалов, сделать лучший анализ всего произошедшего и после этого уже предоставить общественности правдивую информацию. Но случилось так, что в марте 1953 года Сталина не стало, а 23 декабря того же года был расстрелян Лаврентий Берия.После этого участие грузин в ВОВ везде упоминалось лишь отрывками и очень приниженно, убежден историк Леван Долидзе."Если взять такую страну, как Грузия, несмотря на маленькую территорию, она смогла в годы Отечественной войны дать миру генералитет высокого уровня. И мало известно, что такая неоднозначная фигура, как Берия, он практически внес перелом в годы ВОВ. Если бы не войска Берия, Сталинград невозможно было бы удержать. За последние три-четыре года промелькнуло несколько книг и сюжетов, но не подробных, о том, какую роль сыграла именно дивизия НКВД, которая была переведена далее в состав Красной армии", — рассказал Долидзе.В ВОВ принимали участие более 70 генералов из Грузии, из них 54 были грузины, а остальные армяне, осетины, украинцы и представители других народов, рассказал Долидзе, добавив, что все они были выдающимися личностями.Варлам КакучаяВ своих воспоминаниях генерал-майор Варлам Какучая пишет, как по распоряжению Берия направлял советских разведчиков в тыл врага. Стоял 1942 год, и Какучая получил приказ явиться к Берия. Он находился на фронте и на личном самолете прибыл в Москву. В 12 часов ночи зашел к Берия, который отвез его к Сталину. Генералиссимус им тогда сказал: "Судьба войны решается на Кавказе".И приказал на рассвете вылететь в Тбилиси на его личном самолете, который вел пилот Сталина Грачев. За три-четыре часа собрали 150 лучших альпинистов Советского Союза, лучших агентов, грузинских генералов. Берия с единственным сыном, которому тогда было 18 лет, и генералом Какучая отправились в Тбилиси.По пути в Грузию в самолете Какучая сказал сыну Берия Серго пойти к отцу и сообщить, что барахлит один и пропеллеров самолета и надо совершить срочную посадку. Серго отказался идти к отцу, ответив, что боится его. Какучая пришлось пойти к Берия с плохой новостью. Не подняв даже головы со стола, на котором он всю дорогу безостановочно что-то писал, Берия велел с такой ерундой к нему больше не приходить.Кое-как самолет удалось посадить в Тбилиси. Их там встретили первый секретарь компартии Чарквиани, первый секретарь компартии Азербайджана Багиров, первый секретарь компартии Армении Арутюнов. Все были небритые и неухоженные.Берия с Какучая, сыном и со всей делегацией приехал прямо в штаб, который находился на Дворцовой улице (ныне территория Дворца пионеров — прим. ред.). Какучая попросил Берия отпустить его на пять минут увидеться с семьей, которая даже не знала, жив он или нет. Его квартира находилась от штаба всего в 60 метрах. Берия посмотрел на него и сказал, что увидит семью только после победы, а затем повернулся к сыну и запретил даже звонить домашним, бабушке, тете, которые в то время жили в Тбилиси. В течение одного месяца Берия находился в Грузии."Берия вместе с грузинским генералитетом провел тогда огромную работу. Когда к солдатам и воинам, которые защищали Кавказ, невозможно было добраться на машинах, Берия сразу сообразил, мобилизовал 50 ослов, мулов, быков, которые по этим горным дорогам доставляли им оружие, боеприпасы, медицинские инструменты, продукты, и с помощью животных вывозили раненых", — вспоминает Долидзе.Какучая и Берия были из Бабушера и хорошо знали местность. Они в Сванети организовали целые батальоны сванов, которые знали любые проходы, которых не знал никто. Именно они сыграли огромную роль в обороне Кавказа. Один сван с одним пулеметом мог задержать целый полк горных войск в ущелье, рассказал Долидзе.Именно за тот месяц произошел перелом и немцы ни на шаг не смогли пройти. Гитлер уволил командующего войсками, который должен был захватить Кавказ, и назначил другого, но это уже не помогло.Турция тогда была союзником Германии. Армия, состоящая из 800 тысяч турков, стояла на южных границах Грузии и должна была войти в Грузию одновременно с немецкими войсками.Какучая был заместителем Павла Судаплатова, советского разведчика. В годы войны его ведомство было переформировано в 4-е Главное управление — диверсионный центр советской НКВД, который занимался шпионажем, агентурой и контрразведкой. Правой рукой Судоплатова были Какучая и Маклярский.Помимо этого Какучая был еще и личным доверенным лицом Сталина в НКВД и правой рукой Берия.После бериевских событий Судоплатов и Какучая получили по 15 лет заключения. Они ничего не подписали, не согласились спасти свои жизни за счет признания того, чего не совершали."Кстати, сын Какучая Ольвар — это соединенное имя от матери и отца – мама Ольга и отец Варлам, был замечательным журналистом, руководил информационной службой союзного телевидения в Москве и скончался недавно. Был потрясающим человеком", — вспоминает Долидзе.Константин ЛеселидзеЕще одним великим генералом ВОВ был Константин Леселидзе. Командующий 46-й, 47-й и 18-й армиями на Закавказском, Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах. Лично Берия назначил Леселидзе командующим 46-й армией.В годы войны в Советском Союзе первым обладателем трех высших полководческих орденов Суворова первой степени, Кутузова первой степени и Богдана Хмельницкого первой степени был именно Леселидзе.Порфирий ЧанчибадзеЧанчибадзе занимает действительно важное и почетное место в списке грузинских генералов ВОВ. Он смог освободить Кенигсберг, самый укрепленный немцами город-крепость.В 1945 году генерал Чанчибадзе зачитал акт о капитуляции Германии. Он и после войны командовал округом, но очень рано скончался и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. За 20 лет службы в Красной Армии прошел путь до командира стрелкового полка до генерала.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое управление войсками армии при разгроме земландской группировки противника и проявленные при этом мужество и отвагу Чанчибадзе был удостоен звания Героя Советского Союза.Дмитрий НамгаладзеРабота генерала Дмитрия Намгаладзе была связана с разведкой. Именно поэтому его имя для многих неизвестно. Он командовал разведкой Черноморского флота. Генерал Намгаладзе обеспечивал безопасность Ялтинской конференции в феврале 1945 года.Там стояли корабли президента Рузвельта, Черчилля. Намгаладзе смог предотвратить несколько попыток нападений со стороны немцев. Он скончался в возрасте 52 лет."Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате >>>Одна из семи "Зеленых папок" Геринга, включающая особо засекреченные документы о порабощении народа или же кодовое именование экономического подраздела плана нападения Германии на СССР, была найдена именно Намгаладзе. Он руководил операцией, во время которой ему удалось из сейфа, охранявшегося на самом высоком уровне, достать одну из семи папок Геринга.Василий СталинРаспутник и пьяница? Именно так вспоминают Василия Сталина. Но мало кто говорит, каким он был пилотом.Генерал-майор Каладзе рассказывал, как в боях при Сталинграде смотрели завороженно в небо, где два советских летчика в окружении нескольких немецких самолетов творили чудеса. Все немецкие самолеты полетели вниз, охваченные пламенем. Этими двумя советскими летчиками были Панашвили (командующий воздушной дивизией) и Василий Сталин."Это был потрясающий пилот. Ему не разрешали летать, потому что один сын Сталина был в плену. Поэтому Василий летал под фамилией Васильев и другими фамилиями. А что касается того, что пил, многие военные летчики тогда пили после вылетов, ведь каждую секунду в небе они смотрели в лицо смерти, страшные минуты переживали. А про Василия рассказывали те, кто его знал, что он был надежным другом и пилотом", — вспоминает Долидзе.Из Грузии на фронт отправился каждый пятый житель страны. Тогда в стране жило около 3,5 миллиона человек, около 700 тысяч отправились на войну. Не вернулся каждый 2-й, то есть около 300 тысяч."Вымерла практически вся Грузия. В одночасье оделась в черное", — заключил Долидзе, который 50 лет своей жизни посвятил изучению военной темы и написал книгу "Генералы из Грузии".

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9 мая, праздник 9 мая 2022, вторая мировая война, аналитика, общество, грузия