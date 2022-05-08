https://sputnik-georgia.ru/20220508/zaderzhannye-na-aktsii-v-batumi-storonniki-saakashvili-osvobozhdeny-pod-podpisku-266516924.html

Задержанные на акции в Батуми сторонники Саакашвили освобождены под подписку

Задержанные на акции в Батуми сторонники Саакашвили освобождены под подписку

В ходе акции в пятницу полиция задержала 25 человек за административные нарушения - "мелкое хулиганство" и "неподчинение требованию полиции" 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T17:34+0400

2022-05-08T17:34+0400

2022-05-08T17:34+0400

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батуми

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Батумский городской суд освободил под подписку 11 из 25 задержанных накануне во время акции протеста у Дома правительства в Батуми сторонников и членов самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".В субботу сторонники и члены ЕНД в Батуми провели акцию протеста с требованием перевода заключенного экс-президента Саакашвили на лечение за границу. В ходе акции полиция задержала 25 человек за административные нарушения - "мелкое хулиганство" и "неподчинение требованию полиции". Суд над остальными задержанными состоится в понедельник, 9 мая. Столкновения между полицией и протестующими в субботу начались после того, как правоохранители стали убирать палатки, установленные участниками акции с проезжей части. Двое задержанных были освобождены под подписку в тот же день.Оппозиция анонсирует непрерывные акции в Тбилиси и Батуми за освобождение Саакашвили >>Представители "Единого национального движения" обещают продолжить акции в поддержку Саакашвили. Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.

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грузия, новости, политика, батуми, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили