https://sputnik-georgia.ru/20220509/bitva-za-kavkaz-i-osvobozhdenie-kryma---put-k-pobede-iosifa-tukhashvili-266534488.html

Битва за Кавказ и освобождение Крыма - путь к Победе Иосифа Тухашвили

Битва за Кавказ и освобождение Крыма - путь к Победе Иосифа Тухашвили

100-летний ветеран Иосиф Тухашвили рассказал, как парнишкой из кахетинского села принял боевое крещение в ожесточенном бою с фашистами, как с 414-ой грузинской... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T17:39+0400

2022-05-09T17:39+0400

2022-05-09T17:39+0400

аналитика

грузия

общество

праздник 9 мая 2022

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От героической обороны Кавказа до Крыма80 лет назад, в год начала Битвы за Кавказ, были сформированы кавказские национальные объединения. В обороне Кавказа принимала участие и 414-ая грузинская стрелковая дивизия, вошедшая в состав Закавказского фронта. Ежедневно на фронт на защиту отечества отправлялись эшелоны с новобранцами. Заведующий политчастью дивизии Варлам Джанджгава позже напишет книги, в том числе "На Керченском плацдарме", где отмечен и героизм Иосифа Тухашвили.20-летний Иосиф был мобилизован в сентябре 1942 года. В том же году на войне на территории Белоруссии без вести пропал его старший брат Симон. Пройдя ускоренный курс боевой подготовки, в ноябре Иосиф Тухашвили оказался прямо на передовой. Первое боевое крещение он принял в кровопролитном бою под Орджоникидзе, когда советские войска разгромили несколько немецких дивизий.Ветеран детально описывает сражения. Тухашвили активно публиковался в различных изданиях, он – соавтор нескольких книг о войне. Имена некоторых однополчан подзабыл, что неудивительно, ведь 80 лет прошло."После Орджоникидзе мы перешли в Эльхотово, которое после тяжелых боев освободили в декабре. Затем был Моздок, где мы три дня были в окружении. Помню, выпал сильный снег, что мешало передвижению военной техники. От природных условий многое зависит. Например, в дождливую погоду в наступление не идут, дождь мешает артиллерии. Упорные бои были на Кубани. Там много крупных станиц: Тимошевская, Волгинская… Потом были бои в Ессентуках, Краснодаре… Немцы ожесточенно сопротивлялись, но наши бойцы проявляли неимоверное мужество. Большие потери были на Кубани. Были плохие дороги, негде было укрыться. Немцы нанесли большой урон. В день гибли более тысячи солдат. Вначале я служил в 276-й дивизии. В 1943 году меня перевели в 414-ую грузинскую дивизию, под руководством Георгия Гавриловича Курашвили. Мы принимали участие в освобождении Новороссийска, Анапы, Таманского полуострова…" – вспоминает события 80-летней давности ветеран.В конце 43-го Курашвили сдал командование Беручашвили, так как после полученных ранений нуждался в лечении. После войны его назначили начальником военной кафедры ТГУ, а позже – военным комиссаром республики. Кстати, в 1943 году после освобождения Анапы 414-ую дивизию переименовали в "Анапскую".С октября 1943 года по 10 апреля 44-го Иосиф Тухашвили уже в звании офицера участвовал в обороне Керчи. Ветеран отмечает, что в тот период город полностью занимали фашисты."В январе, несмотря на то, что действия армии здесь координировал представитель Ставки маршал Ворошилов, план наступательной операции не был реализован. Были очень тяжелые месяцы. Я пил воду из Азовского моря, в отличие от Черного моря вода менее соленая и холодная. Бывало, несколько дней ничего не ел. 8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. Из Керчи мы направились в Феодосию, благодатный край, где много виноградников. Я сам родом из Кахети, села Бодбис хеви Сигнагского района. А затем нас ждал Симферополь, где я остался после окончания войны. В общей сложности, я прожил в этом городе два года и 9 месяцев. Наша грузинская дивизия остановилась в Крыму. На Запад нас не отправили, наверное, учли большие потери среди грузин", – объясняет Тухашвили.А пока впереди был осажденный город-герой Севастополь, где укрепилась немцы."Впереди Севастополь!"Для того, чтобы в феврале 1945 года стало бы возможным проведение Ялтинской конференции, на которой решались вопросы послевоенного мира, необходимо было полностью освободить крымскую землю. Грузинские бойцы приняли активное участие в боях за освобождение Крыма. 7 - 9 мая 1944 года шли упорные бои за Сапун-Гору. Тухашвили отмечает, что у Севастополя хорошая природная защита в виде Сапун-Горы."Гора высокая, и немцам все было видно, как на ладони. Но именно здесь наша армия уничтожила противника. Бойцы ворвались в Сапун-Гору, очистив южную бухту. Более тысячи воинов 414-ой грузинской дивизии пали смертью храбрых. Похоронили их у 10-го километра Балаклавского шоссе, на братском кладбище. Там же был установлен памятник, на постаменте которого горит вечный огонь. 75 тысяч грузин полегли на крымской земле. Немцы сдались 9 мая. Это день освобождения Севастополя. Удалось взять в плен 14 тысяч немцев. Хочу отметить, что пленные были очень дисциплинированными. Все мои указания выполняли в срок", – рассказывает ветеран.До декабря 1946 года Тухашвили жил в Крыму. Он был среди тех офицеров, которых наградили орденами и медалями за освобождение Севастополя. Спустя 42 года, в 1988 году, ветеран вновь приехал на Крымский полуостров, где ему устроили радушный прием.Одну из своих последних медалей Тухашвили получил в 2020 году в Тбилиси. Благодаря просьбе члена правления Центрального Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Грузии Гелара Бакрадзе из Минска доставили юбилейные медали "75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", которые вручили ветеранам.В этом году в День Победы Иосифа Тухашвили навестил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и лично поздравил ветерана, который в свои 20 лет помог человечеству отстоять мир.

https://sputnik-georgia.ru/20220509/premer-gruzii-pozdravil-100-letnego-veterana-s-9-maya-266533147.html

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2022

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Битва за Кавказ глазами ветерана: как немцы шли на Владикавказ Ветеран ВОВ, житель Тбилиси Сосо Тухашвили рассказал Sputnik Грузия, как он участвовал в битве за Кавказ 2022-05-09T17:39+0400 true PT1M03S

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Миранда Оганезова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/42/248094282_88:-1:663:575_100x100_80_0_0_2f6f7ab87942c0217d6847871bdea031.jpg

аналитика, грузия, общество, праздник 9 мая 2022