https://sputnik-georgia.ru/20220509/chto-zaveschal-potomkam-ushedshiy-v-bessmertie-kapitan-bukhaidze-266507103.html

Что завещал потомкам ушедший в бессмертие капитан Бухаидзе?

Что завещал потомкам ушедший в бессмертие капитан Бухаидзе?

О нем слагали стихи еще до начала войны, а знаменитое стихотворение военных лет "Капитан Бухаидзе" Ираклия Абашидзе, вошедшее в сокровищницу литературы, знал... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T11:01+0400

2022-05-09T11:01+0400

2022-05-09T12:58+0400

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Единственная дочь легендарного Михаила Бухаидзе, участника героической обороны Кавказа, впервые рассказала, почему решила не перезахоранивать прах отца в Грузию, и предоставила редкие семейные фотографии.В свою очередь Геббельс также рассчитывал: "Если к назначенному нашим командованием времени закончатся бои на Кавказе, мы будем иметь в своих руках богатейшие нефтяные области Европы. А кто обладает пшеницей, нефтью, железом и углем, тот выиграет войну".Битва за Кавказ длилась 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. В августе 1942 года основная группировка немецких войск дошла до подступов к Сталинграду, а другая группа прорвалась к Северному Кавказу. Над Грузией и другими республиками нависла угроза. Но немецкая дивизия "Эдельвейс" ("Альпийский цветок"), обученная для ведения боевых действий в горных условиях, потерпела крах, и одним из тех, кто нарушил планы фашистов, перекрыв им дорогу на Кавказ, был молодой, опытный грузинский капитан, погибший в день своего 37-летия. За два года до этого родилась его единственная дочь Дареджан."Папа родился 26 августа 1905 года в деревне Чогнари Терджольского района. У моих родителей до меня было двое сыновей, которые умерли в раннем детстве. Моему старшему брату было 10 лет, когда в поле он попал под дождь. Мокрая шапка из овечьей шерсти высохла у него на голове, и вскоре он умер от менингита. Второй брат умер при рождении. Я родилась 26 августа 1940 года. Папа тогда сказал, что он сам вырос сиротой и не хочет, чтобы дата его рождения была записана и в документах его ребенка, поэтому в метрике записали 1 декабря", – рассказывает Дареджан Бухаидзе.Грузия и Великая Отечественная война: Топ-5 великих грузинок на войне >>>"Мама рассказывала, что у отца никогда не было желания выделиться, он был истинным патриотом и профессионалом своего дела. Его курсанты, которым он читал лекции, даже посвятили ему стих. Курсанты с уважением относились ко всем лекторам, но, как рассказывал друг отца, лектор Бухаидзе пользовался всеобщей любовью. Папа еще при жизни был настолько уважаем, что во время свадьбы моих родителей в Месхети, их провели на фаэтоне на расстоянии километра и повсюду люди забрасывали их цветами. Вся Месхети говорила, что у Симона Сулакадзе, который сам был авторитетной личностью, особенный зять", – вспоминает дочь капитана.Михаил Бухаидзе мог не идти на фронт, но когда узнал, что судьба родины в опасности, он не остался в тылу."Сослуживцы уговаривали его не вступать в бой, так как ему было не положено. Некоторые его однокурсники погибли, защищая капитана от вражеской пули. Отец и сам был снайпером. В свое время папа закончил полковую школу, и так как был отличником, его направили на учебу в Высшее командное училище в Тбилиси, где после его окончания предложили ему работу", – говорит Дареджан Михайловна.Бойцы его стрелковой роты бросились в атаку и в тот же день выбили фашистов из селения Ново-Ивановка, где похоронили комбата. Грузинской дивизии удалось преградить путь врагу в районе рек Урвань и Баксан."Под руководством отца во время того сражения удалось освободить несколько населенных пунктов. Мне рассказывали, что когда хоронили отца, противник временно перестал стрелять. Посмертно отца наградили Орденом Красного Знамени. Капитан Бухаидзе стал в Грузии первым кавалером этого ордена. Когда весть о подвиге отца распространилась в других дивизиях, Сталин прислал Берия на своем самолете в Тбилиси, чтобы тот передал семь орденов Красного Знамени. Мой скромный, жизнерадостный, героический прадедушка – история одной жизни >>>Мама рассказывала, что тогда орден вручили всем, но ей не дали, проводив со словами: "Орден вашего мужа будет храниться в военном музее в Подольске под Москвой". Знаете, я написала письмо Владимиру Путину, так как это реликвия нашей семьи и я единственный ребенок Бухаидзе. В ответном письме, которое я получила, было отмечено, что мне не могут прислать эту награду, так как она занимает достойное место в Центральном музее ВС России", – рассказывает Дареджан Михайловна.Супруга капитана Александра Бухаидзе ездила на Северный Кавказ, чтобы получить согласие на перезахоронение праха мужа на историческую родину, однако жители освобожденных сел ей отказали."Мама была в России, в том районе, где похоронен отец, все отмечали, что к имени капитана Бухаидзе и сегодня относятся с большой любовью и не могут дать согласие на перезахоронение. Местные жители ухаживают за могилой отца и сегодня, чтят его память, к его имени относятся с большим уважением. Приносят цветы, могила все время в розах. Люди рассказывают, как папа спас их семьи. Он еще до начала сражений помог вырыть окопы под домами и сказал, чтобы там прятались женщины и дети. В Кабардино-Балкарии именем отца даже назвали населенный пункт. Два года назад я получила согласие на перезахоронение. Правительство Грузии готово было выделить всю необходимую сумму, но потом я задумалась и обратилась к стихотворению Ираклия Абашидзе "Капитан Бухаидзе":"Я не умер. Бессменно на страже,Я отчизны своей часовой.Завещаю отныне грузинам:Стойте непоколебимее скал.Не страшитесь ни боли, ни смерти,Защищая Дербент и Дарьял…"В родном селе Чогнари стоит памятник Бухаидзе, на открытии которого присутствовал поэт Ираклий Абашидзе. Его Дареджан Михайловна считает названным отцом, сыгравшим важную роль в ее жизни. Имя Михаила Бухаидзе присвоено улицам в Тбилиси и Кутаиси, учебным заведениям…Каждый год 9 мая Дареджан Михайловна, достойно хранящая память отца, приходит к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы отдать дань памяти героям. Во время беседы она не может сдержать слез: "Когда прихожу в парк Ваке, как будто вижусь с отцом. В период поступления в Педагогический институт во сне увидела отца. Он попросил смыть кровь с его лица и сказал, что я поступлю в вуз и гордится мной. Всю свою жизнь я встречаюсь со многими людьми, которые гордятся моим отцом. Грузины при встрече со мной сразу начинают читать стихотворение Абашидзе. На этом произведении выросли поколения".

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2022

Миранда Оганезова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/42/248094282_88:-1:663:575_100x100_80_0_0_2f6f7ab87942c0217d6847871bdea031.jpg

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колумнисты, аналитика, грузия, общество, война, вов, праздник 9 мая 2022