https://sputnik-georgia.ru/20220509/glav-minekonomiki-i-mid-gruzii-vyzovut-v-parlament-266541998.html
Глав Минэкономики и МИД Грузии вызовут в парламент
Глав Минэкономики и МИД Грузии вызовут в парламент
В среду, 11 мая, перед депутатами в рамках "министерского часа" предстанет министр здравоохранения и социальной защиты 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T23:13+0400
2022-05-09T23:13+0400
2022-05-09T23:13+0400
грузия
новости
политика
парламент грузии
мид грузии
министерство экономики и устойчивого развития грузии
министерство здравоохранения грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581792_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6d7a10f6d118d55e1e2ee5c81a5a2420.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Министров экономики и устойчивого развития и иностранных дел Грузии вызовут в парламент по правилам интерпелляции, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания парламентского большинства.По словам Мдинарадзе, главе Минэкономики Левану Давиташвили будут заданы вопросы, связанные с инфляцией, влиянием событий на Украине на экономику Грузии и конкретными мерами ведомства.Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили расскажет о заявке Грузии в Евросоюз.Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии из-за ситуации на Украине >>"Завтрашнее письмо интерпелляции будет отправлено от нашей фракции двум министрам", - сказал Мдинарадзе.По информации Мдинарадзе, в среду, 11 мая, перед депутатами в рамках "министерского часа" предстанет министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581792_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_add585e6291e94dfae8df6815d9569fa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, парламент грузии, мид грузии, министерство экономики и устойчивого развития грузии, министерство здравоохранения грузии
Глав Минэкономики и МИД Грузии вызовут в парламент
В среду, 11 мая, перед депутатами в рамках "министерского часа" предстанет министр здравоохранения и социальной защиты
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Министров экономики и устойчивого развития и иностранных дел Грузии вызовут в парламент по правилам интерпелляции, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания парламентского большинства.
По словам Мдинарадзе, главе Минэкономики Левану Давиташвили будут заданы вопросы, связанные с инфляцией, влиянием событий на Украине на экономику Грузии и конкретными мерами ведомства.
Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили расскажет о заявке Грузии в Евросоюз.
"Завтрашнее письмо интерпелляции будет отправлено от нашей фракции двум министрам", - сказал Мдинарадзе.
По информации Мдинарадзе, в среду, 11 мая, перед депутатами в рамках "министерского часа" предстанет министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили.