https://sputnik-georgia.ru/20220509/glav-minekonomiki-i-mid-gruzii-vyzovut-v-parlament-266541998.html

Глав Минэкономики и МИД Грузии вызовут в парламент

Глав Минэкономики и МИД Грузии вызовут в парламент

В среду, 11 мая, перед депутатами в рамках "министерского часа" предстанет министр здравоохранения и социальной защиты 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T23:13+0400

2022-05-09T23:13+0400

2022-05-09T23:13+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Министров экономики и устойчивого развития и иностранных дел Грузии вызовут в парламент по правилам интерпелляции, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания парламентского большинства.По словам Мдинарадзе, главе Минэкономики Левану Давиташвили будут заданы вопросы, связанные с инфляцией, влиянием событий на Украине на экономику Грузии и конкретными мерами ведомства.Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили расскажет о заявке Грузии в Евросоюз.Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии из-за ситуации на Украине >>"Завтрашнее письмо интерпелляции будет отправлено от нашей фракции двум министрам", - сказал Мдинарадзе.По информации Мдинарадзе, в среду, 11 мая, перед депутатами в рамках "министерского часа" предстанет министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили.

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