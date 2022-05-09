https://sputnik-georgia.ru/20220509/gruzinskiy-fekhtovalschik-vyshel-na-trete-mesto-v-mirovom-reytinge-266522126.html

Грузинский фехтовальщик вышел на третье место в мировом рейтинге

Грузинский фехтовальщик вышел на третье место в мировом рейтинге

Базадзе, по сравнению с предыдущим вариантом рейтинга, удалось обойти трехкратного олимпийского чемпиона венгра Арона Зилага 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T10:04+0400

2022-05-09T10:04+0400

2022-05-09T10:04+0400

грузия

новости

спорт

сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузинский фехтовальщик-саблист Сандро Базадзе вышел на третье место в обновленном рейтинге Международная федерация фехтования.Первые два места занимают южнокорейские фехтовальщик О Сан Ук и Ким Юнг Хван. Базадзе, по сравнению с предыдущим вариантом рейтинга, удалось обойти трехкратного олимпийского чемпиона, венгра Арона Зилага.Причиной улучшения позиций Базадзе в рейтинге стало успешное его выступление на этапе Кубка мира в Мадриде. Сборная Грузии по фехтованию на саблях заняла 6 место в командном зачете. Грузинские саблисты заняли 10 место на этапе Кубка мира в Тбилиси >>Команда в составе Сандро Базадзе, Беки Базадзе, Гоги Какауридзе и Лаши Кучухидзе обыграла Бельгию 45:24 в первом матче, затем был драматичный поединок со сборной Ирана, где была зафиксирована победа грузин – 45:44 . В 1/4 финала сборная Грузии уступила сильнейшей команде Венгрии со счетом 23:45 и продолжила борьбу за пятое место. После победы над представителями США со счетом 45:39, грузинские фехтовальщики уступили французам со счетом 36:45 и заняли шестое место.

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грузия, новости, спорт, сандро базадзе