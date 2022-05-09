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Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Риме

Грузинский теннисист вышел во второй круг турнира в Риме

В стартовом матче Басилашвили (27 место в рейтинге ATP) победил британца Дэниела Эванса (36 место) 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T20:19+0400

2022-05-09T20:19+0400

2022-05-09T20:19+0400

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николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира серии Masters в Риме (призовой фонд 6 008 725 евро). В стартовом матче Басилашвили (27 место в рейтинге ATP) победил британца Дэниела Эванса (36 место) в двух сетах - 7:6 (7:2), 6:2. Матч продолжался 46 минут.Особенно напряженным был первый сет, в котором Басилашвили дважды отставал от соперника с брейком и проигрывал 2:5, однако сумел переломил ситуацию и на тай-брейке выиграл пять очков подряд.Турнир в Риме, призовой фонд которого составляет более шесть миллионов евро, продлится до 16 мая.

https://sputnik-georgia.ru/20220219/gruzinskomu-tennisistu-chut-chut-ne-khvatilo-chtoby-zaschitit-titul-na-turnire-v-dokhe-264604204.html

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грузия, новости, спорт, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, николоз басилашвили