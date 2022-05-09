https://sputnik-georgia.ru/20220509/ministr-yustitsii-gruzii-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili-266541150.html
Министр юстиции Грузии рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
Министр юстиции Грузии рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
Пенитенциарная служба полностью заботится о здоровье Саакашвили и он находится под круглосуточным наблюдением медиков, заявил министр 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T21:52+0400
2022-05-09T21:52+0400
2022-05-09T22:51+0400
грузия
новости
общество
михаил саакашвили
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Информация о том, что заключенный экс-президент Михаил Саакашвили не может самостоятельно передвигаться и есть, является ложной, заявил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Адвокаты, члены семьи и сам экс-президент Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом. По состоянию здоровья Саакашвили не присутствовал на последних судебных заседаниях.Министр призвал не распространять дезинформацию и тем самым не напрягать членов семьи заключенного. Подобные действия Брегадзе назвал "вредительством".В то же время он отметил, что, как и в случае любого заключенного, Пенитенциарная служба полностью заботится о здоровье Саакашвили и он находится под круглосуточным наблюдением медиков, получая все необходимые услуги."В наших прямых интересах, чтобы Михаилу Саакашвили было хорошо, и если кто-то о нем и заботится, естественно, мы одни из первых. Мы каждый день интересуемся состоянием его здоровья, и я постоянно общаюсь с врачами. Особых опасений никто не выразил", - сказал Брегадзе.Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты">>Министр напомнил, что, при необходимости, Саакашвили могут быть оказаны медицинские услуги, в том числе за пределами пенитенциарного учреждения, но в Грузии."Когда он в этом нуждался, его переводили сначала в Глданское 18-е учреждение, затем в Гори, а также в Республиканскую больницу для обследования. У нас нет проблем с этим. Если будет необходимость и если это подтвердится на основании объективных данных, естественно, он пройдёт все виды лечения, которые ему необходимы", - сказал Брегадзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба
Министр юстиции Грузии рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
21:52 09.05.2022 (обновлено: 22:51 09.05.2022)
Пенитенциарная служба полностью заботится о здоровье Саакашвили и он находится под круглосуточным наблюдением медиков, заявил министр
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Информация о том, что заключенный экс-президент Михаил Саакашвили не может самостоятельно передвигаться и есть, является ложной, заявил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Адвокаты, члены семьи и сам экс-президент Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом. По состоянию здоровья Саакашвили не присутствовал на последних судебных заседаниях.
"Вы сейчас утверждаете, что Михаил Саакашвили не может самостоятельно передвигаться, я вам прямо говорю, это ложь, он передвигается самостоятельно", - сказал Брегадзе, отвечая на вопрос журналиста об ухудшении состояния здоровья экс-президента.
Министр призвал не распространять дезинформацию и тем самым не напрягать членов семьи заключенного. Подобные действия Брегадзе назвал "вредительством".
В то же время он отметил, что, как и в случае любого заключенного, Пенитенциарная служба полностью заботится о здоровье Саакашвили и он находится под круглосуточным наблюдением медиков, получая все необходимые услуги.
"В наших прямых интересах, чтобы Михаилу Саакашвили было хорошо, и если кто-то о нем и заботится, естественно, мы одни из первых. Мы каждый день интересуемся состоянием его здоровья, и я постоянно общаюсь с врачами. Особых опасений никто не выразил", - сказал Брегадзе.
Министр напомнил, что, при необходимости, Саакашвили могут быть оказаны медицинские услуги, в том числе за пределами пенитенциарного учреждения, но в Грузии.
"Когда он в этом нуждался, его переводили сначала в Глданское 18-е учреждение, затем в Гори, а также в Республиканскую больницу для обследования. У нас нет проблем с этим. Если будет необходимость и если это подтвердится на основании объективных данных, естественно, он пройдёт все виды лечения, которые ему необходимы", - сказал Брегадзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.