https://sputnik-georgia.ru/20220509/ministr-yustitsii-gruzii-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili-266541150.html

Министр юстиции Грузии рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Министр юстиции Грузии рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Пенитенциарная служба полностью заботится о здоровье Саакашвили и он находится под круглосуточным наблюдением медиков, заявил министр 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T21:52+0400

2022-05-09T21:52+0400

2022-05-09T22:51+0400

грузия

новости

общество

михаил саакашвили

рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Информация о том, что заключенный экс-президент Михаил Саакашвили не может самостоятельно передвигаться и есть, является ложной, заявил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Адвокаты, члены семьи и сам экс-президент Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом. По состоянию здоровья Саакашвили не присутствовал на последних судебных заседаниях.Министр призвал не распространять дезинформацию и тем самым не напрягать членов семьи заключенного. Подобные действия Брегадзе назвал "вредительством".В то же время он отметил, что, как и в случае любого заключенного, Пенитенциарная служба полностью заботится о здоровье Саакашвили и он находится под круглосуточным наблюдением медиков, получая все необходимые услуги."В наших прямых интересах, чтобы Михаилу Саакашвили было хорошо, и если кто-то о нем и заботится, естественно, мы одни из первых. Мы каждый день интересуемся состоянием его здоровья, и я постоянно общаюсь с врачами. Особых опасений никто не выразил", - сказал Брегадзе.Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты">>Министр напомнил, что, при необходимости, Саакашвили могут быть оказаны медицинские услуги, в том числе за пределами пенитенциарного учреждения, но в Грузии."Когда он в этом нуждался, его переводили сначала в Глданское 18-е учреждение, затем в Гори, а также в Республиканскую больницу для обследования. У нас нет проблем с этим. Если будет необходимость и если это подтвердится на основании объективных данных, естественно, он пройдёт все виды лечения, которые ему необходимы", - сказал Брегадзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба