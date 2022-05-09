https://sputnik-georgia.ru/20220509/postradavshemu-v-dtp-na-ulitse-shartava-rebenku-nuzhno-polmilliona-dollarov-chtoby-vyzhit-266538559.html

Пострадавшему в ДТП на улице Шартава ребенку нужно полмиллиона долларов, чтобы выжить

Пострадавшему в ДТП на улице Шартава ребенку нужно полмиллиона долларов, чтобы выжить

Мальчику необходимо пройти реабилитационный курс в одной из израильских клиник, что связано с большими затратами 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T19:03+0400

2022-05-09T19:03+0400

2022-05-09T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузинские пользователи соцсетей продолжают сбор средств для 8-летнего тбилисского школьника Дато, который 31 марта стал жертвой ДТП на улице Шартава - на данном этапе для лечения мальчика нужно полмиллиона долларов.Ребенок как обычно ждал школьный автобус на тротуаре возле дома. В это же время водитель автомобиля марки BMW, следовавший на высокой скорости, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. После этого водитель потерял управление, и автомобиль вылетел на тротуар.Пострадавший школьник был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили в Тбилиси, где ему провели многочасовую сложнейшую операцию. Несмотря на усилия медиков, ребенку пришлось ампутировать ногу.ДТП с ребенком в Тбилиси: водитель будет ждать приговора в суде >>Помощь в лечении Дати Кокрашвимли предложили израильские медики из клиники SHEBA HOSPITAL. Необходимую для поездки сумму собирали родные вместе с пользователями соцсетей.Перечислить деньги можно на счета, открытые в банке TBC и Bank of Georgia.Получатель - мать мальчика Кристина Мамукашвили.Что касается виновника ДТП, то он дожидается суда в тюрьме. Обвиняемый полностью признал свою вину.

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