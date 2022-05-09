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Премьер Грузии: преклоняюсь перед нашими ветеранами
Премьер Грузии: преклоняюсь перед нашими ветеранами
Глава правительства Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T12:10+0400
2022-05-09T12:10+0400
2022-05-09T13:01+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
вторая мировая война
праздник 9 мая 2022
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами Кабмина почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария.Уже второй год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.По его словам, грузины внесли большой вклад в Победу в этой войне."Еще раз хочу преклониться перед нашими героями, которые пожертвовали собой для лучшего будущего мира, и у нас, у грузин, очень большие заслуги в Победе этой войны. Хочу поздравить с 9 Мая и всем пожелать победы и мира", – отметил Гарибашвили.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. "Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной Войны.Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 доллара.
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, вторая мировая война, праздник 9 мая 2022
Премьер Грузии: преклоняюсь перед нашими ветеранами
12:10 09.05.2022 (обновлено: 13:01 09.05.2022)
Глава правительства Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами Кабмина почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария.
Уже второй год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.
"В первую очередь хочу поздравить наших героев с сегодняшним днем – 9 Мая, 77-й годовщиной Победы над фашизмом. Хочу выразить мое большое уважение нашим ветеранам-героям, которые приняли участие во Второй мировой войне", – заявил Гарибашвили.
По его словам, грузины внесли большой вклад в Победу в этой войне.
"Еще раз хочу преклониться перед нашими героями, которые пожертвовали собой для лучшего будущего мира, и у нас, у грузин, очень большие заслуги в Победе этой войны. Хочу поздравить с 9 Мая и всем пожелать победы и мира", – отметил Гарибашвили.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной Войны.
Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 доллара.