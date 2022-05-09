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Путин назвал долгом хранить память о тех, кто сокрушил нацизм
Путин назвал долгом хранить память о тех, кто сокрушил нацизм
Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы 9 мая 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T11:55+0400
2022-05-09T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин в День Победы над фашизмом заявил, что страна гордится непокоренным доблестным поколением победителей."Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас, в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война", – заявил Путин.По его словам, память о Великой Отечественной войне не меркнет. "Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>"Мы гордимся непокоренным доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился", – сказал он.
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россия, в мире, новости, владимир путин, вов, вторая мировая война
Путин назвал долгом хранить память о тех, кто сокрушил нацизм
11:55 09.05.2022 (обновлено: 12:48 09.05.2022)
Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы 9 мая
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин в День Победы над фашизмом заявил, что страна гордится непокоренным доблестным поколением победителей.
"Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас, в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война", – заявил Путин.
По его словам, память о Великой Отечественной войне не меркнет.
"Мы гордимся непокоренным доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился", – сказал он.