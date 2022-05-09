https://sputnik-georgia.ru/20220509/putin-nazval-dolgom-khranit-pamyat-o-tekh-kto-sokrushil-natsizm-266526315.html

Путин назвал долгом хранить память о тех, кто сокрушил нацизм

Путин назвал долгом хранить память о тех, кто сокрушил нацизм

Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы 9 мая 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T11:55+0400

2022-05-09T11:55+0400

2022-05-09T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин в День Победы над фашизмом заявил, что страна гордится непокоренным доблестным поколением победителей."Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас, в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война", – заявил Путин.По его словам, память о Великой Отечественной войне не меркнет. "Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>"Мы гордимся непокоренным доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился", – сказал он.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, новости, владимир путин, вов, вторая мировая война