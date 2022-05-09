https://sputnik-georgia.ru/20220509/putin-prisoedinilsya-k-shestviyu-bessmertnyy-polk-na-krasnoy-ploschadi-266534813.html

Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади

Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади

Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в районе Исторического музея 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T16:42+0400

2022-05-09T16:42+0400

2022-05-09T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика, сообщило РИА Новости.Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.К моменту начала шествия дождь уже закончился, светило солнце.Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, но не последние пару лет на фоне распространения коронавируса. Путин тогда заверил, что "Бессмертный полк" еще пройдет по Красной площади."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://sputnik-georgia.ru/20220509/pryamaya-translyatsiya-aktsiya-bessmertnyy-polk-v-moskve-266529842.html

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