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Российские дипломаты возложили венки у комплекса "Отец солдата" в Гурджаани
Российские дипломаты возложили венки у комплекса "Отец солдата" в Гурджаани
Коллектив Секции возложил венок и цветы у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T15:18+0400
2022-05-09T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Низкий поклон всем тем, кто погиб, и тем, кто выжил на той страшной войне, заявил глава Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.Коллектив Секции возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахети).Он отметил, что на фронте сражался и каждый пятый житель Грузии – без малого 700 тысяч, из которых почти половина не вернулась."Низкий поклон всем тем, кто погиб, и тем, кто выжил на той страшной войне! Погиб и выжил ради того, чтобы родились и жили мы с вами. Низкий поклон всем фронтовикам, всем ветеранам! Это прежде всего их праздник, их день. И день их памяти... Война – это всегда кровь и смерть. Не дай Бог никому! Пусть над всеми будет мирное небо", – отметил глава Секции.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза."Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая&gt;&gt;Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
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грузия, новости, общество, праздник 9 мая 2022, секция интересов россии при посольстве швейцарии

Российские дипломаты возложили венки у комплекса "Отец солдата" в Гурджаани

15:18 09.05.2022 (обновлено: 15:29 09.05.2022)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliПосещение ветеранами ВОВ и членами их семей памятника "Отец Солдата" в Гурджаани
Посещение ветеранами ВОВ и членами их семей памятника Отец Солдата в Гурджаани - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2022
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Коллектив Секции возложил венок и цветы у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Низкий поклон всем тем, кто погиб, и тем, кто выжил на той страшной войне, заявил глава Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.
Коллектив Секции возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахети).

"9 Мая и в России, и в Грузии – особый день. День окончания войны. День общей боли, общей памяти и общей радости, конечно. Советский Союз, в который тогда входили и Россия, и Грузия, заплатил за Победу безмерную цену в 26,6 миллиона человек", – заявил Трофимов Sputnik Грузия в Гурджаани.

Он отметил, что на фронте сражался и каждый пятый житель Грузии – без малого 700 тысяч, из которых почти половина не вернулась.
© photo: Sputnik / StringerКоллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахетия)
Коллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса Отец солдата в Гурджаани (регион Кахетия) - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2022
Коллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахетия)
© photo: Sputnik / Stringer
"Низкий поклон всем тем, кто погиб, и тем, кто выжил на той страшной войне! Погиб и выжил ради того, чтобы родились и жили мы с вами. Низкий поклон всем фронтовикам, всем ветеранам! Это прежде всего их праздник, их день. И день их памяти... Война – это всегда кровь и смерть. Не дай Бог никому! Пусть над всеми будет мирное небо", – отметил глава Секции.
© photo: Sputnik / StringerКоллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахетия)
Коллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса Отец солдата в Гурджаани (регион Кахетия) - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2022
Коллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахетия)
© photo: Sputnik / Stringer
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
"Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
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