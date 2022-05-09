https://sputnik-georgia.ru/20220509/rossiyskie-diplomaty-vozlozhili-venki-u-kompleksa-otets-soldata--v-gurdzhaani-266532866.html

Российские дипломаты возложили венки у комплекса "Отец солдата" в Гурджаани

Российские дипломаты возложили венки у комплекса "Отец солдата" в Гурджаани

Коллектив Секции возложил венок и цветы у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T15:18+0400

2022-05-09T15:18+0400

2022-05-09T15:29+0400

грузия

новости

общество

праздник 9 мая 2022

секция интересов россии при посольстве швейцарии

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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Низкий поклон всем тем, кто погиб, и тем, кто выжил на той страшной войне, заявил глава Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.Коллектив Секции возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахети).Он отметил, что на фронте сражался и каждый пятый житель Грузии – без малого 700 тысяч, из которых почти половина не вернулась."Низкий поклон всем тем, кто погиб, и тем, кто выжил на той страшной войне! Погиб и выжил ради того, чтобы родились и жили мы с вами. Низкий поклон всем фронтовикам, всем ветеранам! Это прежде всего их праздник, их день. И день их памяти... Война – это всегда кровь и смерть. Не дай Бог никому! Пусть над всеми будет мирное небо", – отметил глава Секции.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза."Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

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грузия, новости, общество, праздник 9 мая 2022, секция интересов россии при посольстве швейцарии