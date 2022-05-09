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В Грузии отмечают День Победы над фашизмом
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом
Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе) 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 мая.В День Победы в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Однако в этом году из-за ремонтных работ в парке праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). В 11:00 там состоится возложение венков.Сколько в Грузии осталось ветеранов ВОВ? &gt;&gt;По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной Войны."Выбивали меня из окопа – не выбили...": известные писатели-фронтовики из Грузии &gt;&gt;Мэрия Тбилиси в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом увеличила оставшимся в живых ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь до 1 тысячи лари (330 долларов) каждому.
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грузия, новости, общество, праздник 9 мая 2022, вов

В Грузии отмечают День Победы над фашизмом

09:01 09.05.2022
© Sputnik / STRINGERДень Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь, люди приносят цветы
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь, люди приносят цветы - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / STRINGER
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Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 мая.
В День Победы в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Однако в этом году из-за ремонтных работ в парке праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.
Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). В 11:00 там состоится возложение венков.
Сколько в Грузии осталось ветеранов ВОВ? >>
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной Войны.
"Выбивали меня из окопа – не выбили...": известные писатели-фронтовики из Грузии >>
Мэрия Тбилиси в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом увеличила оставшимся в живых ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь до 1 тысячи лари (330 долларов) каждому.
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