https://sputnik-georgia.ru/20220509/v-gruzii-sobirayutsya-rasshirit-usloviya-prisvoeniya-statusa-roditelya-odinochki-266540147.html
В Грузии собираются расширить условия присвоения статуса родителя-одиночки
В Грузии собираются расширить условия присвоения статуса родителя-одиночки
Изменения касаются также льгот, рассчитанных на родителей-одиночек 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T20:54+0400
2022-05-09T20:54+0400
2022-05-09T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Перечень условий, на основании которых родителю присваивается статус матери или отца-одиночки, расширяется, соответствующие поправки будут внесены в Гражданский кодекс Грузии.Законопроект поясняет, что матерью или отцом-одиночкой является тот, у кого ребенок младше 18 лет, если в записи свидетельства о рождении нет информации о другом родителе, также это касается лиц, усыновивших ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи свидетельства о рождении ребенка графа о втором родителе пуста.Кроме того, статус присваивается, если второй родитель несовершеннолетнего ребенка умер, объявлен умершим или без вести пропавшим, а также если второй родитель несовершеннолетнего лишен всех родительских прав и обязанностей.Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу >>Изменения касаются также льгот, рассчитанных на родителей-одиночек. В частности, согласно действующему законодательству, подоходным налогом не облагается доход матери-одиночки, который не превышает три тысячи лари в год. Согласно изменениям, данная налоговая льгота коснется и отцов-одиночек.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, дети и родители
В Грузии собираются расширить условия присвоения статуса родителя-одиночки
20:54 09.05.2022 (обновлено: 20:57 09.05.2022)
Изменения касаются также льгот, рассчитанных на родителей-одиночек
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Перечень условий, на основании которых родителю присваивается статус матери или отца-одиночки, расширяется, соответствующие поправки будут внесены в Гражданский кодекс Грузии.
Законопроект поясняет, что матерью или отцом-одиночкой является тот, у кого ребенок младше 18 лет, если в записи свидетельства о рождении нет информации о другом родителе, также это касается лиц, усыновивших ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи свидетельства о рождении ребенка графа о втором родителе пуста.
Кроме того, статус присваивается, если второй родитель несовершеннолетнего ребенка умер, объявлен умершим или без вести пропавшим, а также если второй родитель несовершеннолетнего лишен всех родительских прав и обязанностей.
Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу >>
Изменения касаются также льгот, рассчитанных на родителей-одиночек. В частности, согласно действующему законодательству, подоходным налогом не облагается доход матери-одиночки, который не превышает три тысячи лари в год. Согласно изменениям, данная налоговая льгота коснется и отцов-одиночек.