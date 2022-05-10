https://sputnik-georgia.ru/20220510/glavnyy-infektsionist-gruzii-peredumal-ukhodit-s-dolzhnosti-266544959.html

Главный инфекционист Грузии передумал уходить с должности

Главный инфекционист Грузии передумал уходить с должности

Директора тбилисской инфекционной больницы заявил, что его заявление об уходе было эмоциональным 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T07:38+0400

2022-05-10T07:38+0400

2022-05-10T07:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тенгиз Церцвадзе останется на должности генерального директора тбилисской инфекционной больницы.На прошлой неделе в СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе уходит в отставку. Позднее пресс-служба клиники распространила заявление инфекциониста, который признал, что правда думает уйти с работы по одной причине – он очень обижен и оскорблен из-за обвинений и клеветы, высказанных в его адрес.По словам инфекциониста, изначально он думал, что вся страна ополчилась против него, но позже он понял, что это лишь малая часть общественности. "Настолько малая, что эти настроения и подобные оценки я нигде не почувствовал, ни на работе, ни в быту. Я почувствовал однозначную и безоговорочную поддержку со стороны общества, что заставило меня задуматься о том, что я не должен бросать свою работу, должны уйти эти люди", – сказал Церцвадзе.Ранее, Церцвадзе заявил, что думает об уходе из-за беспочвенных обвинений в свой адрес, в том числе и в том, что он вместе с другими принимал участие в присвоении одного миллиарда лари, выделенного на управление коронавирусом. Покидает ли должность главный инфекционист Грузии? Ответ главы Минздрава >>По словам инфекциониста, в течение всей пандемии его доходы не возросли даже на один лари, более того, он даже не получал ту надбавку к зарплате, которая выделялась правительством для работы с ковид-пациентами.Тенгиз Церцвадзе является руководителем Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. Центр стал первым медучреждением, который в феврале 2020 года принял первых пациентов с коронавирусом.Церцвадзе еще в советское время начал карьеру в области иммунологии с борьбой с ВИЧ/СПИДом, и основал Центр исследования СПИДа. Он сыграл важную роль в разработке первой в мире программы искоренения гепатита С, начавшейся в 2015 году. Благодаря программе, у граждан Грузии появилась возможность лечиться дорогостоящими лекарствами американской фармацевтической компании Gilead Sciences.Сразу же после появления первых случаев коронавируса, правительство Грузии поручило Церцвадзе разработать протокол лечения инфицированных больных.В одном из интервью Церцвадзе, которому уже за 70 лет и который не первый год борется с раком, признался, что целью всей его жизни была борьба с тяжелыми инфекциями, чтобы смотреть риску в лицо. По его словам, это для него огромный азарт, несмотря на то, что он опасен для жизни.

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