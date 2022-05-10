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Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
Первая половина мая удивила жителей и гостей Грузии прохладной погодой – что прогнозируют синоптики дальше? 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T14:00+0400
2022-05-10T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Кратковременные дожди, облачность и гроза ожидаются в отдельных районах Грузии в период с 10 по 13 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в Западной Грузии составит плюс 15-20 градусов, а в Восточной –плюс 18-23 градуса.Грузинская весна, очнись! >>>В субботу, 14 мая, на большей части территории Грузии ожидается погода без осадков, температура воздуха прогреется до плюс 23-28 градусов тепла.В Тбилиси осадки не ожидаются. Температура воздуха 10-13 мая достигнет плюс 19-21 градуса, а 14 мая прогреется до 24-26 градусов.
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погода, грузия, новости
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
14:00 10.05.2022 (обновлено: 14:26 10.05.2022)
Первая половина мая удивила жителей и гостей Грузии прохладной погодой – что прогнозируют синоптики дальше?
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Кратковременные дожди, облачность и гроза ожидаются в отдельных районах Грузии в период с 10 по 13 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха в Западной Грузии составит плюс 15-20 градусов, а в Восточной –плюс 18-23 градуса.
В субботу, 14 мая, на большей части территории Грузии ожидается погода без осадков, температура воздуха прогреется до плюс 23-28 градусов тепла.
В Тбилиси осадки не ожидаются. Температура воздуха 10-13 мая достигнет плюс 19-21 градуса, а 14 мая прогреется до 24-26 градусов.