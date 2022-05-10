https://sputnik-georgia.ru/20220510/kogda-v-gruzii-raspogoditsya-prognoz-sinoptikov-266552659.html

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков

Первая половина мая удивила жителей и гостей Грузии прохладной погодой – что прогнозируют синоптики дальше? 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Кратковременные дожди, облачность и гроза ожидаются в отдельных районах Грузии в период с 10 по 13 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в Западной Грузии составит плюс 15-20 градусов, а в Восточной –плюс 18-23 градуса.Грузинская весна, очнись! >>>В субботу, 14 мая, на большей части территории Грузии ожидается погода без осадков, температура воздуха прогреется до плюс 23-28 градусов тепла.В Тбилиси осадки не ожидаются. Температура воздуха 10-13 мая достигнет плюс 19-21 градуса, а 14 мая прогреется до 24-26 градусов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости