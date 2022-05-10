https://sputnik-georgia.ru/20220510/naskolko-vypolnen-gosbyudzhet-gruzii-za-i-kvartal-2022-goda---v-parlament-postupil-otchet-266558286.html

Насколько выполнен госбюджет Грузии за I квартал 2022 года - в парламент поступил отчет

Насколько выполнен госбюджет Грузии за I квартал 2022 года - в парламент поступил отчет

Перевыполнен план налоговых поступлений - поступило на 11 миллионов лари больше, а именно 3 688 миллионов лари 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T17:19+0400

2022-05-10T17:19+0400

2022-05-10T17:19+0400

грузия

новости

экономика

бюджет грузии

парламент грузии

ираклий ковзанадзе

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Парламент Грузии на следующей неделе приступит к обсуждению отчета об исполнении госбюджета 2022 за три месяца, сообщает пресс-служба парламента.На сегодняшнем заседании бюро председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе отметил, что за первые три месяца 2022 года в стране хороший рост ВВП - 14,4%, кроме того получено больше налоговых поступлений, чем планировалось.В частности, был перевыполнен план налоговых поступлений. Поступило на 11 миллионов лари больше, а именно 3 688 миллионов лари.Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика >>Как отметил Ковзанадзе, поступления от налога на прибыль выполнены на 124,1% (на 134 млн лари больше), НДС также превысил прогнозы (на 146,8 миллиона лари). За первые три месяца 2022 года из бюджета было потрачено 4 266,4 миллиона лари.Итоговое заседание финансово-бюджетного комитета состоится 1 июня.

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грузия, новости, экономика, бюджет грузии, парламент грузии, ираклий ковзанадзе