https://sputnik-georgia.ru/20220510/naznachen-novyy-glava-administratsii-pravitelstva-gruzii-266563494.html
Назначен новый глава администрации правительства Грузии
Назначен новый глава администрации правительства Грузии
Должность начальника администрации правительства стала вакантной после того, как ее глава стал министром иностранных дел 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T21:10+0400
2022-05-10T21:10+0400
2022-05-10T21:14+0400
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илья дарчиашвили
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Новым руководителем администрации правительства Грузии назначен Реваз Джавелидзе, сообщает пресс-служба правительства. Должность начальника администрации правительства стала вакантной после того, как Илья Дарчиашвили занял пост министра иностранных дел в апреле текущего года. До повышения в должности Джавелидзе был заместителем главы администрации правительства, а также занимал пост парламентского секретаря правительства.Новый глава МИД Грузии поблагодарил премьера за доверие >>У Джавелидзе есть опыт работы как в публичном, так и частном секторах. В разное время он занимал должность замминистра спорта и молодежи, а также работал в крупных международных компаниях на разных должностях. Джавелидзе является выпускником юрфака Тбилисского государственного университета и американского колледжа Льюиса и Кларка. Также он является магистром Школы права Техасского университета
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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, правительство грузии
Назначен новый глава администрации правительства Грузии
21:10 10.05.2022 (обновлено: 21:14 10.05.2022)
Должность начальника администрации правительства стала вакантной после того, как ее глава стал министром иностранных дел
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Новым руководителем администрации правительства Грузии назначен Реваз Джавелидзе, сообщает пресс-служба правительства.
Должность начальника администрации правительства стала вакантной после того, как Илья Дарчиашвили занял пост министра иностранных дел в апреле текущего года.
До повышения в должности Джавелидзе был заместителем главы администрации правительства, а также занимал пост парламентского секретаря правительства.
У Джавелидзе есть опыт работы как в публичном, так и частном секторах. В разное время он занимал должность замминистра спорта и молодежи, а также работал в крупных международных компаниях на разных должностях.
Джавелидзе является выпускником юрфака Тбилисского государственного университета и американского колледжа Льюиса и Кларка. Также он является магистром Школы права Техасского университета