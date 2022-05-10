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Посол Великобритании расставил все точки над i по поводу обвинений Украины к Грузии

Посол Великобритании расставил все точки над i по поводу обвинений Украины к Грузии

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон своим заявлением поставил точку на спекуляции по поводу обвинений Украины в адрес Грузии... 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T18:18+0400

2022-05-10T18:18+0400

2022-05-10T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон своим заявлением поставил точку на спекуляции по поводу обвинений Украины в адрес Грузии об оказании помощи РФ, заявил вице-спикер парламента страны Арчил Талаквадзе.Клейтон ранее заявил, что у британской разведки нет схожей с озвученной украинской разведкой информации, согласно которой правительство Грузии помогает России обходить санкции. По оценке дипломата, Грузия исполняет свою роль в соблюдении беспрецедентного пакета санкций Запада против РФ.Заявление дипломата не было неожиданностью для депутата от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Теоны Акубардия."Посол Великобритании заявил, что Британия не располагает информацией об уклонении от санкций, что меня не удивило, поскольку они осуществляют мониторинг за процессом", - отметила Акубардия в передаче "Хроника".Заявление посла поприветствовали и представители самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение"."Очень важно, чтобы грузинские власти или власти любой другой страны не помогли России в уклонении от санкций. Безусловно, очень хорошо, если правительство Грузии не помогает России в уклонении от санкций", - сказал депутат Давид Киркитадзе.После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Основанием изначально стал отказ Грузии вводить санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину.Макрон назвал возможные сроки принятия Украины в Евросоюз >>>Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политруководства не препятствовать деятельности контрабандистов.В Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Власти Грузии не раз заявляли, что соблюдают международные финансовые санкции, но при этом сами санкции против РФ вводить не намерены, так как это навредит только самой Грузии. Грузия сохраняет торговые отношения с Россией, но при этом оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, политика, украина, великобритания, арчил талаквадзе