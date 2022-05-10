https://sputnik-georgia.ru/20220510/pravila-khraneniya-nomernykh-znakov-avtomobiley-planiruetsya-izmenit-v-gruzii-266545482.html
В Грузии меняется правило хранения номерных знаков автомобилей
В Грузии меняется правило хранения номерных знаков автомобилей
Законопроект подразумевает виртуальное хранение номерных знаков, что будет более удобным как для граждан, так и сотрудников Агентства 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T09:56+0400
2022-05-10T09:56+0400
2022-05-10T11:25+0400
грузия
новости
общество
мвд грузии
автомобили
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_3fc235c24818cd5cb9a8fa08988cf7c3.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Хранить номерные знаки транспортных средств в Грузии можно будет виртуально до одного года, говорится в законопроекте, разработанном депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На сегодняшний день платные номера можно хранить в специально отведенном месте Агентства обслуживания МВД в течении семи месяцев.Как пояснили депутаты, действующая модель предусматривает т. н. физическое хранение платных номеров, требующее выделения Агентством обслуживания достаточного пространства и создающее определенные препятствия для пользователя.Так, получить сохраненный номер можно лишь в том структурном подразделении Агентства, в котором номерной знак был сдан.По словам депутатов, поиск номера затягивается по времени, а сохраненный номер часто повреждается.На всех бензоколонках в Грузии появятся камеры, считывающие номера машин >>Законодатели предполагают, что в результате изменений потребитель сможет в короткие сроки восстановить свой автомобильный номер в любом структурном подразделении Агентства обслуживания.Согласно законопроекту, плата за обслуживание в случае легкового автомобиля составляет 35 лари, а за обслуживание мотоцикла, квадроцикла, трицикла, мопеда, легкового квадроцикла – 25 лари.По информации телеканала, соответствующие поправки будут инициированы на заседании парламентского бюро 10 мая.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_256:0:2744:1866_1920x0_80_0_0_0cc0c0cc3a595e427cd4e7a3fe1e0adf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, мвд грузии, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители
В Грузии меняется правило хранения номерных знаков автомобилей
09:56 10.05.2022 (обновлено: 11:25 10.05.2022)
Законопроект подразумевает виртуальное хранение номерных знаков, что будет более удобным как для граждан, так и сотрудников Агентства
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Хранить номерные знаки транспортных средств в Грузии можно будет виртуально до одного года, говорится в законопроекте, разработанном депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
На сегодняшний день платные номера можно хранить в специально отведенном месте Агентства обслуживания МВД в течении семи месяцев.
По информации Первого канала, законопроект подразумевает виртуальное хранение номерных знаков, что будет более удобным как для граждан, так и сотрудников Агентства.
Как пояснили депутаты, действующая модель предусматривает т. н. физическое хранение платных номеров, требующее выделения Агентством обслуживания достаточного пространства и создающее определенные препятствия для пользователя.
Так, получить сохраненный номер можно лишь в том структурном подразделении Агентства, в котором номерной знак был сдан.
По словам депутатов, поиск номера затягивается по времени, а сохраненный номер часто повреждается.
Законодатели предполагают, что в результате изменений потребитель сможет в короткие сроки восстановить свой автомобильный номер в любом структурном подразделении Агентства обслуживания.
Согласно законопроекту, плата за обслуживание в случае легкового автомобиля составляет 35 лари, а за обслуживание мотоцикла, квадроцикла, трицикла, мопеда, легкового квадроцикла – 25 лари.
По информации телеканала, соответствующие поправки будут инициированы на заседании парламентского бюро 10 мая.