https://sputnik-georgia.ru/20220510/pravila-khraneniya-nomernykh-znakov-avtomobiley-planiruetsya-izmenit-v-gruzii-266545482.html

В Грузии меняется правило хранения номерных знаков автомобилей

В Грузии меняется правило хранения номерных знаков автомобилей

Законопроект подразумевает виртуальное хранение номерных знаков, что будет более удобным как для граждан, так и сотрудников Агентства 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T09:56+0400

2022-05-10T09:56+0400

2022-05-10T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Хранить номерные знаки транспортных средств в Грузии можно будет виртуально до одного года, говорится в законопроекте, разработанном депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На сегодняшний день платные номера можно хранить в специально отведенном месте Агентства обслуживания МВД в течении семи месяцев.Как пояснили депутаты, действующая модель предусматривает т. н. физическое хранение платных номеров, требующее выделения Агентством обслуживания достаточного пространства и создающее определенные препятствия для пользователя.Так, получить сохраненный номер можно лишь в том структурном подразделении Агентства, в котором номерной знак был сдан.По словам депутатов, поиск номера затягивается по времени, а сохраненный номер часто повреждается.На всех бензоколонках в Грузии появятся камеры, считывающие номера машин >>Законодатели предполагают, что в результате изменений потребитель сможет в короткие сроки восстановить свой автомобильный номер в любом структурном подразделении Агентства обслуживания.Согласно законопроекту, плата за обслуживание в случае легкового автомобиля составляет 35 лари, а за обслуживание мотоцикла, квадроцикла, трицикла, мопеда, легкового квадроцикла – 25 лари.По информации телеканала, соответствующие поправки будут инициированы на заседании парламентского бюро 10 мая.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, мвд грузии, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители