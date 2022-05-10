https://sputnik-georgia.ru/20220510/prezident-gruzii-podderzhala-predlozhenie-o-perevode-saakashvili-v-kliniku-266562677.html
Президент Грузии поддержала предложение о переводе Саакашвили в клинику
Президент Грузии поддержала предложение о переводе Саакашвили в клинику
Зурабишвили ознакомилась с информацией относительно состояния здоровья Саакашвили, предоставленной всеми сторонами 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T19:58+0400
2022-05-10T19:58+0400
2022-05-10T20:30+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует и полностью поддерживает предложение министра юстиции Рати Брегадзе по поводу перевода экс-президента Михаила Саакашвили в клинику, говорится в заявлении администрации главы грузинского государства.Во вторник глава Минюста предложил Саакашвили перевести его в гражданскую клинику "Вивамеди", где ему проведут обследования и, в случае необходимости, соответствующее лечение. Саакашвили согласился пройти обследование в клинике, однако при определенных условиях.Это вопрос репутации и имиджа страны, который требует прозрачности, большой осторожности и наблюдения, чтобы не было какой-либо опасности и его здоровье было максимально защищено, отмечено в заявлении.В заявлении также указано, что Зурабишвили ознакомилась с информацией относительно состояния здоровья Саакашвили, предоставленной всеми сторонами, в том числе Минюстом, аппаратом Народного защитника и созданной ею группой экспертов, НПО и представителями разных сфер медицины.Саакашвили выдвинул условия для перевода в гражданскую клинику >>Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Президент Грузии поддержала предложение о переводе Саакашвили в клинику
19:58 10.05.2022 (обновлено: 20:30 10.05.2022)
Зурабишвили ознакомилась с информацией относительно состояния здоровья Саакашвили, предоставленной всеми сторонами
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует и полностью поддерживает предложение министра юстиции Рати Брегадзе по поводу перевода экс-президента Михаила Саакашвили в клинику, говорится в заявлении администрации главы грузинского государства.
Во вторник глава Минюста предложил Саакашвили перевести его в гражданскую клинику "Вивамеди", где ему проведут обследования и, в случае необходимости, соответствующее лечение. Саакашвили согласился пройти обследование в клинике, однако при определенных условиях.
"Президент считала и считает, что должны быть приняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента, чтобы вопросов о его здоровье не возникало ни в обществе, ни у европейских партнеров", - говорится в заявлении администрации президента.
Это вопрос репутации и имиджа страны, который требует прозрачности, большой осторожности и наблюдения, чтобы не было какой-либо опасности и его здоровье было максимально защищено, отмечено в заявлении.
В заявлении также указано, что Зурабишвили ознакомилась с информацией относительно состояния здоровья Саакашвили, предоставленной всеми сторонами, в том числе Минюстом, аппаратом Народного защитника и созданной ею группой экспертов, НПО и представителями разных сфер медицины.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.