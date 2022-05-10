https://sputnik-georgia.ru/20220510/saakashvili-vydvinul-usloviya-dlya-perevoda-v-grazhdanskuyu-kliniku-266561775.html
Саакашвили выдвинул условия для перевода в гражданскую клинику
Саакашвили выдвинул условия для перевода в гражданскую клинику
В рабочие часы к Саакашвили, согласно его требованию, должны пускать депутатов парламента и адвокатов 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T19:08+0400
2022-05-10T19:08+0400
2022-05-10T19:16+0400
грузия
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возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в Руставской тюрьме, согласен на предложение Минюста Грузии о переводе в гражданскую клинику "Вивамед", но при выполнении ряда условий, заявление Саакашвили озвучил его адвокат Ника Гварамия.Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил сегодня перевести экс-президента Грузии Михаилу Саакашвили в клинику "Вивамед". Как отметил глава Минюста, в ближайшее время ему озвучат предложение и в случае согласия экс-президента переведут в клинику. Что касается лечения за границей, глава Минюста отметил, что заключенных не перевозят на лечение за границу.Кроме того, в рабочие часы к Саакашвили, согласно законодательству, должны пускать депутатов парламента и адвокатов.Что касается результатов обследований, диагностики или последующих этапов лечения или факта выздоровления, то они должны определяться на паритетной основе в координации с медиками из центра "Эмпатия". В случае согласия с участием врачей из консилиума, созванного народным защитником."Как только я получу ответы на эти вопросы, я незамедлительно готов перейти в "Вивамед", - говорится в заявлении Саакашвили.Саакашвили согласен на обследование в гражданской клинике, но не сегодня >>Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
Саакашвили выдвинул условия для перевода в гражданскую клинику
19:08 10.05.2022 (обновлено: 19:16 10.05.2022)
В рабочие часы к Саакашвили, согласно его требованию, должны пускать депутатов парламента и адвокатов
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в Руставской тюрьме, согласен на предложение Минюста Грузии о переводе в гражданскую клинику "Вивамед", но при выполнении ряда условий, заявление Саакашвили озвучил его адвокат Ника Гварамия.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил сегодня перевести экс-президента Грузии Михаилу Саакашвили в клинику "Вивамед". Как отметил глава Минюста, в ближайшее время ему озвучат предложение и в случае согласия экс-президента переведут в клинику. Что касается лечения за границей, глава Минюста отметил, что заключенных не перевозят на лечение за границу.
Саакашвили согласен на перевод в клинику "Вивамед" для обследования и прохождения курса лечения в том случае, если к нему постоянно будут пускать членов семьи и личного врача Николоза Кипшидзе, а также врачей из альтернативного центра "Эмпатия".
Кроме того, в рабочие часы к Саакашвили, согласно законодательству, должны пускать депутатов парламента и адвокатов.
Что касается результатов обследований, диагностики или последующих этапов лечения или факта выздоровления, то они должны определяться на паритетной основе в координации с медиками из центра "Эмпатия". В случае согласия с участием врачей из консилиума, созванного народным защитником.
"Как только я получу ответы на эти вопросы, я незамедлительно готов перейти в "Вивамед", - говорится в заявлении Саакашвили.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.