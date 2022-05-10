https://sputnik-georgia.ru/20220510/uslugi-agentstva-obsluzhivaniya-mvd-gruzii-mogut-stat-dorozhe--266545330.html

Услуги Агентства обслуживания МВД Грузии могут стать дороже

Услуги Агентства обслуживания МВД Грузии могут стать дороже

Согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T09:01+0400

2022-05-10T09:01+0400

2022-05-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Срок выдачи справок Агентством обслуживания Грузии может сократиться до трех рабочих дней, вместо пяти, а часть услуг может подорожать. По информации Первого канала, соответствующие изменения в законодательство будут инициированы на заседании бюро парламента во вторник депутатами правящей партии "Грузинская мечта". По законопроекту меняются условия ускоренного обслуживания и оформить уведомление можно будет в течение одного рабочего дня. Кроме того, плата за выдачу справки об информации, хранящейся в базе данных МВД, если иное не установлено настоящим законом, составит 30 лари вместо 20 лари.Во столько же обойдется и справка об уголовной ответственности и о правовом состоянии транспортного средства. Также законопроект вводит несколько услуг с новыми тарифами. В частности, экспертный осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательного оборудования сельскохозяйственной техники, предназначенных для продажи, находящихся в государственной собственности или подлежащих принудительному отчуждению с составлением соответствующего акта, составит 40 лари.Справки в Грузии будут стоить дороже >>Осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательной сельскохозяйственной техники с составлением соответствующего акта или без такового – 20 лари.По требованию заинтересованного лица осмотр транспортного средства или вспомогательной сельскохозяйственной техники за пределами территории структурного подразделения Агентства с составлением соответствующего акта или без него – 60 лари.Также, согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав.

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грузия, новости, общество, мвд грузии, агентство обслуживания мвд грузии