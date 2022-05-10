Услуги Агентства обслуживания МВД Грузии могут стать дороже
© photo: Sputnik / StringerПрозрачный полицейский участок в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Срок выдачи справок Агентством обслуживания Грузии может сократиться до трех рабочих дней, вместо пяти, а часть услуг может подорожать.
По информации Первого канала, соответствующие изменения в законодательство будут инициированы на заседании бюро парламента во вторник депутатами правящей партии "Грузинская мечта".
По информации Первого канала, соответствующие изменения в законодательство будут инициированы на заседании бюро парламента во вторник депутатами правящей партии "Грузинская мечта".
По законопроекту меняются условия ускоренного обслуживания и оформить уведомление можно будет в течение одного рабочего дня.
Что касается стоимости оформления справок, то стоимость одной пары транзитных номеров составит 50 лари вместо 30 лари;
• Плата за выдачу справки о сдаче оружия составит 20 лари вместо 10 лари;
• Стоимость справки о пересечении государственной границы Грузии составит 30 лари вместо 20 лари;
• Плата за объявление ордера на розыск пропавшего лица составит 30 лари, в настоящее время – 20 лари.
• Плата за выдачу справки о сдаче оружия составит 20 лари вместо 10 лари;
• Стоимость справки о пересечении государственной границы Грузии составит 30 лари вместо 20 лари;
• Плата за объявление ордера на розыск пропавшего лица составит 30 лари, в настоящее время – 20 лари.
Кроме того, плата за выдачу справки об информации, хранящейся в базе данных МВД, если иное не установлено настоящим законом, составит 30 лари вместо 20 лари.
Во столько же обойдется и справка об уголовной ответственности и о правовом состоянии транспортного средства.
Также законопроект вводит несколько услуг с новыми тарифами. В частности, экспертный осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательного оборудования сельскохозяйственной техники, предназначенных для продажи, находящихся в государственной собственности или подлежащих принудительному отчуждению с составлением соответствующего акта, составит 40 лари.
Во столько же обойдется и справка об уголовной ответственности и о правовом состоянии транспортного средства.
Также законопроект вводит несколько услуг с новыми тарифами. В частности, экспертный осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательного оборудования сельскохозяйственной техники, предназначенных для продажи, находящихся в государственной собственности или подлежащих принудительному отчуждению с составлением соответствующего акта, составит 40 лари.
Осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательной сельскохозяйственной техники с составлением соответствующего акта или без такового – 20 лари.
По требованию заинтересованного лица осмотр транспортного средства или вспомогательной сельскохозяйственной техники за пределами территории структурного подразделения Агентства с составлением соответствующего акта или без него – 60 лари.
Также, согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав.