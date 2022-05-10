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Услуги Агентства обслуживания МВД Грузии могут стать дороже
Услуги Агентства обслуживания МВД Грузии могут стать дороже
Согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T09:01+0400
2022-05-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Срок выдачи справок Агентством обслуживания Грузии может сократиться до трех рабочих дней, вместо пяти, а часть услуг может подорожать. По информации Первого канала, соответствующие изменения в законодательство будут инициированы на заседании бюро парламента во вторник депутатами правящей партии "Грузинская мечта". По законопроекту меняются условия ускоренного обслуживания и оформить уведомление можно будет в течение одного рабочего дня. Кроме того, плата за выдачу справки об информации, хранящейся в базе данных МВД, если иное не установлено настоящим законом, составит 30 лари вместо 20 лари.Во столько же обойдется и справка об уголовной ответственности и о правовом состоянии транспортного средства. Также законопроект вводит несколько услуг с новыми тарифами. В частности, экспертный осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательного оборудования сельскохозяйственной техники, предназначенных для продажи, находящихся в государственной собственности или подлежащих принудительному отчуждению с составлением соответствующего акта, составит 40 лари.Справки в Грузии будут стоить дороже &gt;&gt;Осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательной сельскохозяйственной техники с составлением соответствующего акта или без такового – 20 лари.По требованию заинтересованного лица осмотр транспортного средства или вспомогательной сельскохозяйственной техники за пределами территории структурного подразделения Агентства с составлением соответствующего акта или без него – 60 лари.Также, согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав.
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грузия, новости, общество, мвд грузии, агентство обслуживания мвд грузии

Услуги Агентства обслуживания МВД Грузии могут стать дороже

09:01 10.05.2022
© photo: Sputnik / StringerПрозрачный полицейский участок в Тбилиси
Прозрачный полицейский участок в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Срок выдачи справок Агентством обслуживания Грузии может сократиться до трех рабочих дней, вместо пяти, а часть услуг может подорожать.

По информации Первого канала, соответствующие изменения в законодательство будут инициированы на заседании бюро парламента во вторник депутатами правящей партии "Грузинская мечта".
По законопроекту меняются условия ускоренного обслуживания и оформить уведомление можно будет в течение одного рабочего дня.
Что касается стоимости оформления справок, то стоимость одной пары транзитных номеров составит 50 лари вместо 30 лари;
• Плата за выдачу справки о сдаче оружия составит 20 лари вместо 10 лари;
• Стоимость справки о пересечении государственной границы Грузии составит 30 лари вместо 20 лари;
• Плата за объявление ордера на розыск пропавшего лица составит 30 лари, в настоящее время – 20 лари.
Кроме того, плата за выдачу справки об информации, хранящейся в базе данных МВД, если иное не установлено настоящим законом, составит 30 лари вместо 20 лари.
Во столько же обойдется и справка об уголовной ответственности и о правовом состоянии транспортного средства.

Также законопроект вводит несколько услуг с новыми тарифами. В частности, экспертный осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательного оборудования сельскохозяйственной техники, предназначенных для продажи, находящихся в государственной собственности или подлежащих принудительному отчуждению с составлением соответствующего акта, составит 40 лари.
Справки в Грузии будут стоить дороже >>
Осмотр одного транспортного средства или одной единицы вспомогательной сельскохозяйственной техники с составлением соответствующего акта или без такового – 20 лари.
По требованию заинтересованного лица осмотр транспортного средства или вспомогательной сельскохозяйственной техники за пределами территории структурного подразделения Агентства с составлением соответствующего акта или без него – 60 лари.
Также, согласно изменениям, по 20 лари будет стоить выдача справки о судимости, осуждении и лишении прав.
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