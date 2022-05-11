https://sputnik-georgia.ru/20220511/chast-uchastkov-na-perevale-rikoti-voydet-v-ekspluatatsiyu-k-kontsu-goda-266566541.html

Часть участков на перевале Рикоти войдет в эксплуатацию к концу года

Часть участков на перевале Рикоти войдет в эксплуатацию к концу года

На данный момент допустимая скорость передвижения на Рикоти – 60 км/ч, а после завершения строительства она увеличится вдвое 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T07:01+0400

2022-05-11T07:01+0400

2022-05-11T07:59+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. На Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, ведутся параллельные и интенсивные строительные работы на 88 мостах и 51 тоннеле, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Всего на Рикоти планируется построить 51,6 км 4-полосной магистрали, которая объединит в себе 97 мостов и 51 тоннеля."Из 51 тоннеля пробито 16 тоннелей", – говорится в сообщении.Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.На данный момент допустимая скорость передвижения на Рикоти – 60 км/ч, а после завершения строительства она увеличится вдвое. На строительных работах к этому времени заняты более четырех тысяч человек, 68% из которых – граждане Грузии. Новая дорога будет отвечать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.На ремонт дорог в Квемо Картли потратят 70 миллионов лари >>Строительство дороги Рикоти планируется завершить поэтапно к 2024 году. Стоимость проекта до 2,6 миллиарда лари. Ввод в эксплуатацию отдельных участков запланирован на конец текущего года.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, строительство дороги